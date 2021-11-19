Модель, яка керувала злочинною бандою, замовила вбивство свого чоловіка на день народження їхнього сина

Модель, яка керувала злочинною бандою, замовила вбивство свого чоловіка на день народження їхнього сина

За час перебування у злочинній банді подружжя заробило величезну суму грошей, прибдало розкішні будинки та автомобілі.

У бразильському місті Піньяйс модель Каміла Мародін, яка була лідером у злочинній організації, замовила вбивство свого чоловіка. Рікардо Мародін був застрелений під час сімейного святкування четвертого дня народження їхнього сина. Чоловік помер на місці події.

Про це пише New York Post.

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Спочатку поліцейські вважали, що Рікардо був лідером банди, але пізне з'ясували, що керівну посаду в злочинній організації обіймає його дружина. Як повідомляє поліція, Каміла також замовила вбивство колишніх поліцейських Тьяго Сезара Карвалью та Гільєрме Антоніо да Коста. Вони були вбиті через три дні після Рікардо. За версією слідства, злочини можуть бути пов’язані, оскільки Рікардо і Тьяго знали один одного. У вбивстві підозрюються четверо чоловіків.

Правоохоронці встановили, що подружжя входило до злочинного угруповання, яке займало продажом наркотиків та відмиванням грошей. За інформацією поліції, Рікардо та Каміла Мародіни не приховувало цього. За час перебування у злочинній банді подружжя непогано заробило. У них знайшли 13 розкішних будинків вартістю 3 мільйони бразильських реалів (547 900 доларів) і п’ять автомобілів, включно з двома Audi і Porsche. На банківському рахунку Каміли також були виявлені платежі на загальну суму понад 1,3 мільйона бразильських реалів (240 100 доларів США).

Військова поліція заявила, що кілька років рошукувала учасників банди. Ще чотирнадцять осіб, причетних до участі в угрупованні, також затримано.

Нині жінку заарештували. Повідомляється, що її спіймали, коли вона поверталася додому від матері, де вона нібито сховала пістолет Glock. Зброю , закопану у саду, пізніше знайшли офіцери. Слідство триває.

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