Moderna відмовилася ділитися рецептом своєї вакцини від COVID-19 зі світом на прохання ВООЗ

Moderna відмовилася ділитися рецептом своєї вакцини від COVID-19 зі світом на прохання ВООЗ

Керівники компанії дійшли висновку, що розширення власного виробництва компанії - це найкращий спосіб збільшити глобальні поставки по всьому світу.

Компанія Moderna не поділиться рецептом вакцини від коронавірусу зі світом, натомість планує розширити виробництво і доставити мільярди додаткових доз в 2022 році.

Про це заявив голова компанії Нубар Афеян, повідомляє Associated Press.

"Протягом наступних шести-дев'яти місяців найбільш надійним і ефективним способом виробництва високоякісних вакцин буде їхнє виробництво", - сказав Афеян.

Також читайте В Україні цілком реально виробляти вакцини Pfizer і Moderna - Кузін

За його словами, Moderna перейшла від нульового виробництва до 1 мільярда доз менш ніж за рік, тому збільшення виробництва під силу компанії.

"Ми думаємо, що зможемо вирости з 1 до 3 мільярдів в 2022 році", - сказав Афеян, нагадавши, що компанія надала значну кількість вакцин біднішим країнам, в основному завдяки своїй роботі з урядом США.

Нагадаємо:

Генеральний директор американської компанії Moderna Стефан Бансель вважає, що пандемія коронавірусу завершиться вже наступного року. За словами Банселя, це станеться завдяки збільшенню виробництва COVID-вакцин, а також поставок препарату в світі.

Стефан Бансель вважає, що пандемія коронавірусу завершиться вже наступного року. За словами Банселя, це станеться завдяки збільшенню виробництва COVID-вакцин, а також поставок препарату в світі. ВООЗ закликала заможні країни відмовитися від масового щеплення та поділитися вакцинами.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що через нерівномірне поширення вакцин від COVID-19 людство опинилося "на межі морального провалу".

Новини світу: очільник ВООЗ закликав Захід поділитися вакцинами від COVID-19 з бідними країнами

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання