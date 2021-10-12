Moderna відмовилася ділитися рецептом своєї вакцини від COVID-19 зі світом на прохання ВООЗ

Керівники компанії дійшли висновку, що розширення власного виробництва компанії - це найкращий спосіб збільшити глобальні поставки по всьому світу.
Компанія Moderna не поділиться рецептом вакцини від коронавірусу зі світом, натомість планує розширити виробництво і доставити мільярди додаткових доз в 2022 році.
Про це заявив голова компанії Нубар Афеян, повідомляє Associated Press.
"Протягом наступних шести-дев'яти місяців найбільш надійним і ефективним способом виробництва високоякісних вакцин буде їхнє виробництво", - сказав Афеян.
За його словами, Moderna перейшла від нульового виробництва до 1 мільярда доз менш ніж за рік, тому збільшення виробництва під силу компанії.
"Ми думаємо, що зможемо вирости з 1 до 3 мільярдів в 2022 році", - сказав Афеян, нагадавши, що компанія надала значну кількість вакцин біднішим країнам, в основному завдяки своїй роботі з урядом США.
Нагадаємо:
- Генеральний директор американської компанії Moderna Стефан Бансель вважає, що пандемія коронавірусу завершиться вже наступного року. За словами Банселя, це станеться завдяки збільшенню виробництва COVID-вакцин, а також поставок препарату в світі.
- ВООЗ закликала заможні країни відмовитися від масового щеплення та поділитися вакцинами.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що через нерівномірне поширення вакцин від COVID-19 людство опинилося "на межі морального провалу".