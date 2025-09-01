Індійський прем’єр звернувся із закликом до Путіна у Китаї: що він сказав про війну в Україні

Нарендра Моді з Володимиром Путіним / © Associated Press

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав очільника Кремля Володимира Путіна до «якнайшвидшого завершення» війни проти України.

Під час зустрічі з російським диктатором на саміті ШОС в Китаї Моді заявив, що його країна «підтримує всі нещодавні зусилля щодо встановлення миру».

«Сподіваємося, що всі сторони рухатимуться вперед конструктивно. Ми закликаємо до якнайшвидшого припинення конфлікту», — заявив індійський прем’єр.

Моді водночас додав, що співпраця Росії та Індії «важлива не тільки для двох країн», але і для «глобального миру, стабільності та процвітання».

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін 31 серпня прибув до китайського міста Тяньцзінь, де стартував саміт ШОС. Візит триватиме чотири дні. Китайський глава Сі Цзіньпін зустрів Путіна червоною доріжкою, музичним супроводом та рукостисканням. Дружина глави КНР Пен Ліюань також особисто привітала диктатора Росії.

Китайські державні ЗМІ наголошують, що нинішні відносини між Москвою та Пекіном перебувають «на історично високому рівні»