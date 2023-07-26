Могли "прибрати" свої: на тимчасово окупаній Луганщині знайшли задушеним "мобіка"

Росіянин не захотів поповнювати лави "гарматного м'яса", загинувши під час боїв.

Неподалік селища Червонопопівка Луганської області виявили тіло окупанта зі слідами від петлі на шиї. Загиблим виявився 35-річний мешканець Іркутська Олександр.

Про це у своєму телеграмі повідомив журналіст Денис Казанський.

"Мобік" з Іркутська не захотів іти в м'ясний штурм, і його чи то задушили, чи то повісили свої", – відзначив Казанський.

Росіянин не захотів стати гарматним м'ясом / Скриншот з телеграм-каналу BRIEF

Деталі інциденту

Відомо, що росіянина забрали на так звану "СВО" у жовтні 2022 року. Окупант служив у 90-й танковій дивізії у підрозділі "Шторм". Після зникнення мобілізованого шукали родичі. Брат загиблого розповів, що у березні він із трьома товаришами по службі залишив позиції, бо стало "нудно сидіти в окопах". "Мобіки" поїхали в Олександрівськ, де винайняли помешкання й розпивали горілку. Там "уихилянтів" затримали й доставили до комендатури так званої "ЛНР".

Слід зазначити, що це не перший випадок загибелі уродженця Іркутської області у псевдореспубліці. Раніше у військовій казармі знайшли повішеним Віктора Петрова.

Нагадаємо, Володимир Путін підвищив граничний вік, до якого можуть бути мобілізовані російські резервісти. Вочевидь, диктатор намагається збільшити чисельність свого війська. Так, офіцери вищого офіцерського складу можуть бути мобілізовані до 55 років, тоді як рядовий і сержантський склад може бути призваний до 40 років.

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