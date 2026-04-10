Могилу Бандери хочуть перенести з Німеччини до України: що заважає

Могила Степана Бандери у Мюнхені / © ukrajinciberlinu.wordpress.com

В Україні хочуть створити Національний пантеон і повернути прах видатних українців додому. Перепоховання Степана Бандери в Україні можливе лише за суворими правилами Німеччини. Без дозволу родини та вагомих підстав німецька влада не дозволить переносити рештки.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Принцип «спокою померлого» та правові обмеження

У Німеччині право на перепоховання регулюється конституційним принципом «спокою померлого», який має пріоритет над іншими ініціативами. Рішення про перенесення решток ухвалюється лише у виняткових випадках, а судова практика трактує підстави для цього дуже вузько.

«Щодо можливості перепоховання Степана Бандери застосовуються такі ж загальні правила. Якщо власник права на могилу подасть заяву, її можуть схвалити за наявності вагомої причини. Також потрібна згода родичів. Якщо з таким проханням звертається Україна, згода сім’ї все одно є обов’язковою», — пояснили представники мюнхенської служби кладовищ.

Сама лише велика відстань до місця поховання або переїзд родичів не вважаються достатньою підставою для порушення спокою померлого. Вагомою причиною можуть визнати лише надзвичайні обставини, через які родина фактично втрачає можливість доглядати за могилою.

Подати офіційну заявку на перепоховання можуть виключно власник права на могилу та близькі родичі за умови повної взаємної згоди. Окрім цього, німецькі служби мають переконатися, що перенесення праху відповідало б волі самого померлого.

Степан Бандера — що відомо про нього

Степан Бандера — один із лідерів українського націоналістичного руху ХХ століття та ініціатор Акту відновлення Української Держави 1941 року, провів понад три роки у нацистському концтаборі Заксенгаузен. Після Другої світової війни він жив у Мюнхені, де 15 жовтня 1959 року був убитий агентом КҐБ Богданом Сташинським. З того часу лідер ОУН похований на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф.

Нагадаємо, кам’яний надгробок на могилі лідера Організації українських націоналістів (ОУН-б) Степана Бандери у німецькому Мюнхені спаплюжили невідомі вандали.