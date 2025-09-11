ТСН у соціальних мережах

Мокрі та без їжі: в горах Румунії шукають двох 23-річних українців — що сталося (мапа)

Пошуково-рятувальну операцію проводить професійна гірсько-рятувальна команда в районі вершини Полонинка Мармароського масиву.

Мокрі та без їжі: в горах Румунії шукають двох 23-річних українців — що сталося (мапа)

Гори Румунії / © Оксана Корінь

У Румунії триває операція з порятунку двох українців, які заблукали в горах після перетину кордону.

Про це пише Salvamont Maramures.

Гірські рятувальники та поліція розпочали масштабну операцію з порятунку двох 23-річних українців, які заблукали в районі вершини Полонинка. Про це повідомляє румунська гірська рятувальна служба Марамуреш.

Фото: Salvamont Maramures.

Фото: Salvamont Maramures.

Відоме приблизне місцеперебування

За інформацією рятувальників, чоловіки перебувають на території Румунії вже два дні після того, як перетнули українсько-румунський кордон.

Українці змогли зателефонувати на екстрений номер 112, повідомивши, що промокли, не мають їжі та втратили орієнтацію на місцевості. Наразі рятувальникам вдалося встановити їхнє приблизне місцеперебування, що значно полегшить пошуки.

Нагадаємо, раніше йшлося про порятунок декількох туристів, які заблукали після того, як з'їли гриби в горах.

Раніше експерти тлумачили, чи можуть чоловіки-"ухилянти" повернутися і виїхати законно.

