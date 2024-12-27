Молдова готується до енергетичної кризи: у країні запровадили екстрені заходи економії

Наразі економити електрику зобов'язали державні та комерційні підприємства і лише в години пік.

У Молдові комісія з надзвичайних ситуацій вжила заходів, спрямованих на зниження споживання електроенергії у години пік. Відповідну ухвалу опублікували на урядовому сайті в п'ятницю, 27 грудня.

Про це повідомив держсекретар міністерства енергетики Молдови Костянтин Боросан в інтерв'ю NewsMaker.

За словами чиновника, вжиті заходи поширюються як на держустанови, так і на комерційні підприємства. Вони передбачають:

скорочення використання ліфтів та ескалаторів;

зменшення освітлення усередині будівель мінімум на 30%;

скорочення вуличного освітлення там, де це не загрожує безпеці громадян;

відключення освітлення вітрин, рекламних конструкцій, декорацій та архітектурних елементів усередині та зовні будівель.

Він уточнив, що заходи економії вводяться в ранкові та вечірні години пік (від 07:00 до 11:00 та від 18:00 до 23:00).

Крім того, підприємства водопостачання та каналізації також зобов'язали переналаштувати режим роботи насосів накопичувальних резервуарів, щоб максимально відключати їх у години пік.

Видання нагадало, що в Молдові від 16 грудня діє режим надзвичайного стану через невизначеність щодо постачання російського газу наступного року.

Нагадаємо, мешканців Молдови закликають готуватися до "дуже важкої зими". У країні може виникнути газова криза.

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