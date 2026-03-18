Молдова готується відновити контроль над Придністров’ям: оприлюднено план

Придністров'я

Молдова розробила план відновлення єдності країни, який передбачає поступову реінтеграцію Придністров’я мирним шляхом.

Цей документ молдовський уряд представив у Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

Відповідно до цього плану, головною передумовою для успішного повернення контролю над Придністров’ям названо повну демілітаризацію та демократизацію цього регіону, який перебуває під контролем Росії і де базується так звана Оперативна група російських військ.

У документі наголосили, що процес має базуватися на суворому дотриманні суверенітету Молдови в межах кордонів станом на 23 червня 1990 року.

Важливим елементом плану є залучення міжнародної цивільної місії або адміністрації, яка наглядатиме за безпековими питаннями.

Міжнародна адміністрація повинна замінити підконтрольних РФ сепаратистів у Придністров’ї і поступово передати повноваження в регіоні центральній владі Молдови після виконання заходів із роззброєння.

Кишинів запропонував систему гарантій для мешканців регіону, що включає право на громадянство та амністію для посадовців, не причетних до порушень прав людини.

Для економічної реінтеграції заплановане запровадження єдиних фіскальних, митних та торговельних правил. Цьому повинен сприяти спеціальний фонд конвергенції, який наповнюватимуть за рахунок національних та міжнародних внесків.

Соціальні виплати для мешканців Придністров’я мають залишатися на рівні, не нижчому за той, що існував до моменту реінтеграції.

Представлення цього плану у Брюсселі пов’язане з тим, що возз’єднання країни має відбуватися з урахуванням європейської інтеграції Молдови.

Документ допускає сценарій, за якого право ЄС на території Придністров’я буде тимчасово призупинене під час офіційного вступу Молдови до Євросоюзу.

Нагадаємо, наприкінці минулого року тодішній очільник ГУР Міноборони, а тепер глоова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна має достатньо сил, щоб радикально розв’язати проблему Придністров’я, яке залишається джерелом російського впливу та потенційною загрозою. Проте таке рішення лежить у площині складної геополітики, а не лише військових можливостей.