Молдова може стати членом ЄС швидше, ніж Україна: у чому причина

Євросоюз відкриє перший кластер переговорів про вступ Молдови до ЄС 4 липня під час саміту «ЄС — Молдова» у Кишиневі.

Відповідну заяву президента Румунії Нікушора Дана опублікувала Європейська комісія.

«У процесі приєднання [до ЄС] відбуваються переговори за 33 розділами, і на саміті в Кишиневі 4 липня за участю представників Європейської комісії буде відкрито перший розділ», — повідомив він.

За словами румунського президента, переговори будуть відкриті за кластером «Фундаментальні цінності».

Як відомо, Молдова подала заявку на вступ до ЄС через кілька тижнів після України — навесні 2022 року. Відтоді обидві країни рухалися синхронно на шляху до вступу до ЄС.

Однак відкриття переговорних кластерів для України блокує Угорщина. Прем’єр-міністр сусідньої країни Віктор Орбан, який зайняв антиукраїнську позицію, ініціював референдум у своїй країні щодо вступу України до ЄС.

Як повідомляє угорське видання Hirado, Орбан заявив, що 95% тих, хто взяв участь у цьому референдумі проголосували проти вступу України до ЄС. Щоправда, середня явка по країні на цей плебісцит становила лише 27,02%.

Однак це голосування Орбан збирається використовувати як аргумент на саміті Європейської ради, який відбудеться у Брюсселі 26-27 червня.

Серед ключових тем зустрічі — оцінка прогресу України на шляху до членства в ЄС. Українська сторона вже передала Єврокомісії документи для початку переговорів щодо трьох кластерів: «Основи процесу вступу», «Внутрішній ринок» і «Зовнішні відносини».

Нагадаємо, напередодні, 25 червня, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Євросоюз став «справжнім ворогом Росії», тому Москва виступатиме проти вступу України до цього блоку.