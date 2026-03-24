Світ
214
3 хв

Молдова на межі надзвичайного стану через атаку РФ по Україні: в чому річ

Запровадження НС дозволить Кишиневу мобілізувати додаткові ресурси та захистити критичну інфраструктуру.

Ірина Лаб'як
Прем'єр-міністр Молдови Олександру Мунтяну / © Getty Images

Масована атака Росії на українську енергосистему 24 березня призвела до критичних збоїв у Молдові. Уряд країни може запровадити надзвичайний стан в енергетиці на два місяці.

Про це прем’єр-міністр Молдови Олександру Мунтяну повідомив на своїй Facebook-сторінці.

«Нічні удари призвели до відключення основної лінії електропередач, яка забезпечує Молдову електроенергією — лінії Вулканешти — Ісакча. Було задіяно чотири лінії міжз’єднання з Румунією, проте ситуація залишається складною», — зазначив Мунтяну.

Він наголосив, що відповідальність за це повністю лежить на Росії, а також підкреслив необхідність швидких і виважених дій з боку уряду.

«Сьогодні о 13:00 я скликав засідання уряду, і ми запропонуємо запровадити надзвичайний стан в енергетичному секторі на 60 днів. Це не міра паніки, а міра відповідальності. Це необхідний крок, щоб діяти швидко, скоординовано та на користь людей», — додав він.

За словами прем’єра, у другій половині дня він разом із міністрами та відповідальними посадовцями вирушить до парламенту, щоб представити обґрунтування та необхідні кроки, а також заручитися підтримкою депутатів.

«Запровадження надзвичайного стану дозволить нам діяти швидше: мобілізувати додаткові ресурси, захистити критичну інфраструктуру та, за необхідності, застосувати додаткові заходи для пом’якшення наслідків кризи», — підсумував Мунтяну.

Своєю чергою президентка Молдови Мая Санду заявила, що атаки по енергетичній інфраструктурі є воєнним злочином Росії.

«Удари Росії по цивільній енергетичній інфраструктурі в Україні — це воєнний злочин і напад на всіх нас. Нічні удари розірвали ключовий енергетичний зв’язок Молдови з Європою», — зазначила Санду.

Вона додала, що альтернативні маршрути постачання електроенергії існують, однак ситуація залишається нестабільною, і вся відповідальність лежить на Росії.

Також повідомляється, що поблизу пошкодженої лінії електропередач зафіксували збиті дрони. Через це доступ для ремонтних бригад обмежено, а перед початком відновлювальних робіт необхідно провести розмінування для забезпечення безпеки.

Знеструмлення у Молдові — що відомо

Нагадаємо, пізно ввечері 23 березня через російські удари по енергооб’єктах півдня України відключилася транскордонна ЛЕП 400 кВ Ісакча — Вулканешти, що з’єднує Молдову з Румунією. Молдова покриває дефіцит потужності, імпортуючи близько 300 МВт з української енергосистеми, оскільки власна генерація забезпечує лише половину потреб. Технічні бригади трьох операторів проводять перевірки для відновлення лінії, а влада Молдови попереджає про ризики для стабільності мережі.

Війна в Україні — Росія масовано атакує міста

Зауважимо, у ніч проти 24 березня Запоріжжя атакували 5 російських балістичних ракет та 6 дронів, один із яких влучив у багатоповерхівку. Вибух спричинив пожежу. Загинув чоловік-переселенець, а його дружину шпиталізували. У приватному секторі пошкоджено близько десяти осель, одна зруйнована вщент; загалом у місті постраждали 26 будинків та 12 людей. На ранок ворог також ударив безпілотником по АЗС, спричинивши займання.

Росія змінила тактику масованих атак, розтягуючи їх у часі для пошуку прогалин у ППО України. За словами радника міністра оборони Сергія «Флеша» Бескрестнова, окупанти вже використали близько 40% засобів, підготовлених на 24 березня, і сьогодні ймовірне застосування ще й ракетного озброєння.

