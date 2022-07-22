Молдова не пропустила через свою територію російські війська з невизнаного Придністров’я

Кишинів, який вважає Придністров'я своєю територією, закликав РФ "відновити процес виведення російських військ і складів боєприпасів" з цієї території.

Влада Молдови не дозволила в’їзд на свою підконтрольну територію російським військовим, які базуються у невизнаному Придністров'ї.

Про це розповів речник МЗС Молдови, інформує "Європейська правда".

Речник підтвердив, що на територію Молдови не було "допущено офіцерів так званого оперативного угруповання російських військ – незаконного формування, яке порушує статус нейтралітету Молдови".

"У цьому контексті міністерство закордонних справ та з питань європейської інтеграції повторює позицію влади Молдови щодо необхідності беззастережного відновлення процесу виведення російських військ і складів боєприпасів з нашої країни", – додав речник відомства.

Напередодні МЗС Росії висловило стурбованість випадками затримання російських офіцерів, які "направлялися до Придністров'я для укомплектування на ротаційній основі російського контингенту".

Раніше військовий експерт назвав єдину загрозу для України з боку Придністров'я.

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