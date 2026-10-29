Молдова погодила український прикордонний контроль у двох пунктах пропуску: що відомо

Молдова / © pixabay.com

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Молдова дозволила українським прикордонникам проводити контроль на своїй території у двох автомобільних пунктах пропуску. Йдеться про «Крива-Мамалига» та «Мирне-Табаки». Молдовська сторона вже надала офіційну згоду.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України у відповідь на запит Новини.LIVE.

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Водночас спільний контроль на цих ділянках кордону ще не запровадили. Для початку роботи необхідно створити відповідні умови для українських контрольних органів на території Молдови та підписати міжвідомчі протоколи. Коли саме новий формат почне діяти, у ДПСУ не уточнили.

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Очікується, що спільний контроль дасть змогу прискорити перетин кордону та підвищити безпеку громадян і персоналу на тлі російських обстрілів українських пунктів пропуску. Водночас вимоги до документів для перетину кордону не зміняться.

У Держприкордонслужбі зазначили, що розглядають цю ініціативу не лише як спосіб реагування на російські атаки, а і як крок до подальшого вдосконалення прикордонного та митного контролю.

Подібна практика вже діє на українсько-польському кордоні: спільний контроль організовано у п’яти пунктах пропуску. Натомість переговори з Румунією щодо нормативного врегулювання такого механізму поки не розпочалися, повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, під час візиту до Києва прем’єр-міністр Молдови Васіле Тофан також повідомив про рішення надати Україні знижку 50% на залізничний транзит українських вантажів територією Молдови.

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