Молдова спростила правила перетину кордону для українців: які тепер умови

Можна мати і оригінали документів, і їхні копії.
Молдова ухвалила рішення, за яким громадяни України можуть в'їжджати до країни на підставі посвідчення особи і через молдовсько-румунський кордон та Кишинівський аеропорт.
Таке рішення 23 грудня ухвалила Нацкомісія з надзвичайного стану, інформує Newsmaker.
Перетин кордону дозволяється за наявності таких документів:
- посвідчення особи (ID-картка, внутрішній паспорт);
- звичайного паспорта;
- інших документів, що посвідчують особу (посвідчення особи громадянина України, видане посольством України в Молдові, тимчасове посвідчення особи, видане Бюро міграції, водійські права, посвідка на проживання, військовий квиток тощо).
Також перетнути кордон можна за наявності копій вище згаданих документів, документів в електронному форматі або документів з вичерпаним терміном дії.
Раніше цих документів було достатньо лише в разі в'їзду до Молдови з України.
Тим часом на західних кордонах України у чергах стоять сотні авто. Найбільше машин - на пунктах пропуску з Польщею. Водночас на пунктах пропуску з Молдовою черг не зафіксовано.
Нагадаємо, Польща змінила правила ввезення домашніх тварин з України.
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