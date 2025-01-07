Молдова терміново відключає підконтрольні собі села від енергомережі Придністровʼя — ЗМІ

Раніше низка селищ були підʼєднані до придністровського "Тираспольтрансгазу".

Уряд Молдови прийняв рішення терміново відʼєднати від мереж невизнаного Придністров’я села, які знаходяться на підконтрольній йому території через енергокризу.

Про це інформує Newsmaker.

У повідомленні вказується, що комісія уряду з надзвичайної ситуації зобов’язала компанію "Молдовагаз" підключити до своїх мереж села у Дубоссарському, Новоаненському й Каушанському районах.

Раніше дані населені пункти були підʼєднані до придністровського "Тираспольтрансгазу" і з 1 січня відчули на собі енергетичну кризу, яка розпочалася у регіоні після зупинки транзиту російського газу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кишинів хотів своїм коштом закупити газ для Придністровʼя, але там відмовились.

Крім того, ми раніше інформували, що аналітики пояснили, як Кремль використає енергетичну кризу у Молдові.

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