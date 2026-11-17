Аеропорт Кишинева

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Молдова закрила небо над усією країною після того, як у небі над Кишиневом помітили безпілотник.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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За даними військових, безпілотник летів із півдня в бік столичного району Ботаніка. Через це о 16:27 у Молдові закрили повітряний простір.

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Громадян закликали зберігати обережність і в жодному разі не наближатися до підозрілих предметів або можливих уламків.

Безпілотники над Молдовою — останні новини

Нагадаємо, у Штефан-Водському районі у Молдові 12 листопада виявили уламки невідомого безпілотника серед виноградників. Його походження встановлюють.

Ще раніше 3 жовтня на території Молдови вибухнули п’ять російських дронів і ракет, які порушили повітряний простір країни. У зв’язку з інцидентом Міністерство закордонних справ Молдови викликало акредитованого посла РФ в Кишиневі та вручило йому ноту протесту.

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