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Молдова терміново закрила небо над усією країною: що сталося
У Молдові оголосили про закриття неба після появи безпілотника над Кишиневом.
Молдова закрила небо над усією країною після того, як у небі над Кишиневом помітили безпілотник.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
За даними військових, безпілотник летів із півдня в бік столичного району Ботаніка. Через це о 16:27 у Молдові закрили повітряний простір.
Громадян закликали зберігати обережність і в жодному разі не наближатися до підозрілих предметів або можливих уламків.
Безпілотники над Молдовою — останні новини
Нагадаємо, у Штефан-Водському районі у Молдові 12 листопада виявили уламки невідомого безпілотника серед виноградників. Його походження встановлюють.
Ще раніше 3 жовтня на території Молдови вибухнули п’ять російських дронів і ракет, які порушили повітряний простір країни. У зв’язку з інцидентом Міністерство закордонних справ Молдови викликало акредитованого посла РФ в Кишиневі та вручило йому ноту протесту.