Молдова видворила двох іноземців, які збирали дані про критичні об'єкти

У Молдові двох іноземців оголосили персонами нон ґрата та видворили їх з країни через підозру у диверсійній діяльності. Їм також заборонили в'їзд до країни терміном на 10 років.

Про це повідомляє TV8.

За даними Служби інформації та безпеки (СІБ), іноземні громадяни збирали інформацію для дестабілізації ситуації в країні із провокуванням насильницького підриву конституційного ладу. Вони видавали себе за звичайних туристів, проте їхня діяльність координувалася зарубіжними диверсійними центрами.

СІБ також зазначила, що іноземці були частиною змовної мережі політичних технологів, що працюють за межами країни. Під час перебування у Молдові вони вивчали території поблизу державних установ та критичних інфраструктурних об'єктів, а також ретельно контролювали суспільно-політичні процеси в країні та протести, організовані певними політичними силами.

Що відбувається у Молдові

Українська влада попередила президентку Молдови Маю Санду про плани РФ здійснити державний переворот у Кишиневі. Росіяни мали намір захопити аеропорт у Кишиневі і перекинути до Молдови війська.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан наголосив, що Придністров'я необхідно демілітаризувати і вигнати звідти російський окупаційний контингент. Речан попередив, що у Молдові існують "реальні загрози ескалації або військових, або гібридних операцій".

Російсько-американський історик Юрій Фельштинський вважає, що попри незавершену війну в Україні, Росія може почати військові дії в Молдові.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоана вважає, що Росія не атакуватимуть Молдову військовим шляхом, а спробує паралізувати її гібридною війною.

Аби запобігти провокації ворога на кордоні України з Придністровською ділянкою Молдови, Сили оборони проводять посилені заходи безпеки. Так, на кордоні з Молдовою будуються фортифікаційні споруди.

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