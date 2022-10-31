Молдова висилає дипломата РФ після падіння уламків російської ракети на своїй територію

Російський дипломат був змушений покинути територію Молдови. Його прізвище не вказують.

Молдова оголосила одного співробітника посольства Росії персоною нон грата у відповідь на порушення свого повітряного простору і падіння російської ракети на територію цієї країни.

Про це йдеться в заяві молдовського МЗС.

"Відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини Міністерство закордонних справ та з питань європейської інтеграції повідомляє, що ухвалило рішення оголосити персоною нон грата на території нашої країни представника посольства Російської Федерації в Кишиневі", — йдеться в повідомленні.

Російський дипломат був змушений покинути територію Молдови. Його прізвище не вказують.

Про цей факт російську сторону повідомили вдень 31 жовтня, коли посла Росії в Кишиневі Олега Васнєцова було викликано до МЗС.

"Під час зустрічі було підтверджено, що ракетні обстріли сусідньої країни призводять до подальшої ескалації безпекових ризиків, а громадяни нашої держави дедалі більше відчувають на собі катастрофічні наслідки війни. Було відзначено, що атаки на енергетичну інфраструктуру України також створюють усе більші загрози енергетичній безпеці Молдови", – зазначається в повідомленні.

Російські ракети летять через Молдову

Нагадаємо, що 10 жовтня вперше стало відомо, що російські ракети перетнули повітряний простір Молдови. Офіційні представники країни висловили Росії протест і закликали поважати суверенітет Молдови. Проте на якісь радикільніші дії, крім заяв, офіційний Кишинів не наважився.

Сьогодні, 31 жовтня, уламки російської ракети, яка цілила в українську ГЕС, впали на територію Молдови.

У Міноборони Молдови вирішили не псувати стосунків з країною-агресоркою і заявили, що незаконних польотів у своєму повітряному просторі не помітили. У МЗС Молдови засудили обстріли України та відреагували на падіння уламків ракети на їхню територію

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Молдова не збила російські ракети, які порушили її повітряний простір.