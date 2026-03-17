Молдова викликала “на килим” посла РФ і принесла на зустріч пляшку з Дністра: що сталося

На зустріч принесли пляшку води з річки. / © Newsmaker.md

Міністерство закордонних справ Молдови викликало призначеного посла Росії Олега Озерова та вручило йому ноту протесту через наслідки російської атаки по Україні.

Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker.md.

Йдеться про удар по гідроенергетичному комплексу в Новодністровську, внаслідок якого у річку Дністер потрапили нафтопродукти. Під час зустрічі молдовська сторона продемонструвала послу пляшку з водою з Дністра як ілюстрацію наслідків забруднення.

У МЗС Молдови заявили, що такі дії створюють серйозні ризики для довкілля та водопостачання країни.

«Рішуче засуджуємо атаку, яка призвела до витоку нафтопродуктів у Дністер. Це створює загрозу для навколишнього середовища, безпеки водопостачання та здоров’я громадян Молдови», — зазначили у відомстві.

У міністерстві наголосили, що Дністер забезпечує водою близько 80% населення країни та 98% мешканців Кишинева.

Російська сторона наразі не коментувала ситуацію.

Що передувало

Проблему забруднення Дністра зафіксували ще 10 березня, коли у соцмережах з’явилися відео з маслянистими плямами на воді біля села Наславча на півночі Молдови. За попередніми даними, витік стався після удару РФ по Дністровській ГЕС в Україні.

У зв’язку з цим влада Молдови оголосила режим екологічної тривоги в басейні Дністра на 15 днів — з 16 березня 2026 року.

Президентка Майя Санду заявила, що ситуація становить загрозу для країни, та поклала відповідальність на Росію.

Через ситуацію в окремих районах країни вже вводили обмеження водопостачання, а служби посилили моніторинг якості води та вживають заходів для стримування поширення забруднення.