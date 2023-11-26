Молдова запровадила обмеження на пунктах перетину кордону: що трапилося

Через негоду з перервами працює важливий для України пункт пропуску "Паланка".

У неділю, 26 листопада, на частині пунктів перетину кордону в Молдові запровадили обмеження у зв’язку з сильним снігопадом.

Про це повідомляє молдовське видання Newsmaker.

Через негоду з перервами працює важливий для України пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне".

"Через сильний вітер постраждали кабелі підключення до інтернету. На місці працюють фахівці, транспорт спрямовують до КПП в Тудорі", – повідомили у прикордонній поліції.

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Окрім того, деякі КПП на румунському кордоні не пропускають вантажний транспорт, оскільки в Румунії дуже складна ситуація на дорогах викликана снігопадами. Тимчасові обмеження для вантажного транспорту діють також на КПП Джурджулешти-Галац, що поруч з українським Рені – пропускають лише вантажівки "споряджені відповідно до погодних умов".

Як повідомила прикордонна служба, снігопад призвів до скасування авіарейсів в міжнародному аеропорту Кишинева. Згідно з розкладом аеропорту, скасовано рейси Turkish Airlines з Кишинева до Стамбула та зі Стамбула до Кишинева. Крім того, довелося відкласти два сьогоднішні рейси з Брюсселя та Лондона до Кишинева, а також з Кишинева до Берліна, Дубаї та Верони.

За повідомленням місцевих ЗМІ, у Молдові через снігопад на дорогах сталося кілька серйозних ДТП, одна людина загинула. Близько 60 населених пунктів знеструмлені через пошкодження ліній електропередач.

Нагадаємо, в Одеській області 26 листопада перекрили рух трасою М-15 Одеса-Рені через сильну хуртовину, замети і ожеледицю на дорозі.

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