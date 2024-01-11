Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Молдова впіймала на брехні невизнане Придністров'я про "інцидент" на кордоні із Україною

Дата публікації
Перегляди
302
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Молдова впіймала на брехні невизнане Придністров'я про "інцидент" на кордоні із Україною

Прапор Молдови / Фото: Unsplash

І Молдова, і України не підтверджують заяви самопроголошеної "держави".

Кишенів спростував заяви "влади" невизнаного Придністров'я, підтримуване Росією, про стрілянину на кордоні з Україною.

Про це повідомляє News Maker із посилання представники Бюро реінтеграції.

У Бюро реінтеграції наголосили, що вони не мають жодних підтверджень заяв придністровської спецслужби "МДБ". 

"Офіційними каналами підтвердженої інформації про це немає. Ми знову заявляємо про необхідність отримувати інформацію з достовірних та офіційних джерел компетентних державних органів", - поінформували у Бюро реінтеграції.

Варто зауважити, що речник Держприкордонслужби Андрій Демченко також спростував подібні заяви самопроголошеної "держави".

Нагадаємо, 10 січня у невизнаному Придністров'ї на території Молдови заявили про стрілянину на кордоні з Україною.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація