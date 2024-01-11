Молдова впіймала на брехні невизнане Придністров'я про "інцидент" на кордоні із Україною

І Молдова, і України не підтверджують заяви самопроголошеної "держави".
Кишенів спростував заяви "влади" невизнаного Придністров'я, підтримуване Росією, про стрілянину на кордоні з Україною.
Про це повідомляє News Maker із посилання представники Бюро реінтеграції.
У Бюро реінтеграції наголосили, що вони не мають жодних підтверджень заяв придністровської спецслужби "МДБ".
"Офіційними каналами підтвердженої інформації про це немає. Ми знову заявляємо про необхідність отримувати інформацію з достовірних та офіційних джерел компетентних державних органів", - поінформували у Бюро реінтеграції.
Варто зауважити, що речник Держприкордонслужби Андрій Демченко також спростував подібні заяви самопроголошеної "держави".
Нагадаємо, 10 січня у невизнаному Придністров'ї на території Молдови заявили про стрілянину на кордоні з Україною.
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