Молдова звинуватила російських "миротворців" у порушенні режиму безпеки у Придністровʼї

Молдова заявила, що так званий "миротворчий" контингент Росії на території невизнаного Придністровʼя порушує режим безпеки.

Про це йдеться в заяві Бюро з питань реінтеграції Молдови, інформує Moldpres.

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На засіданні Об'єднаної контрольної комісії (ОКК) з керування миротворчою операцією представники Молдови заявили, що придністровські силові структури створюють незаконні пости і мають бути виведені з зони безпеки, яка розташована вздовж усього адміністративного кордону між правим і лівим берегами Дністра.

Представники Молдови заявили про непоодинокі випадки встановити незаконні блокпости, на яких без причин зупиняють автомобілі, зокрема й дипломатів які акредитовані Молдовою.

Крім того, російський "миротворчий" контингент порушував режим Зони безпеки з лютого по квітень 2023 року, а саме пересував броньовану техніку поза межами розташування постів "Об'єднаних миротворчих сил" без узгодження сторін.

Такі дії російських "миротворців" "мали резонанс у суспільстві та посилили невдоволення мешканців Зони безпеки, які регулярно піддаються необґрунтованим зупинкам з надмірною перевіркою документів та транспортних засобів".

Молдова закликала російських "миротворців" надалі утриматися від провокативних дій і сприяти збереженню миру в регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Молдова вислала співробітника посольства Російської Федерації, якого звинувачено в “діях, несумісних з дипломатичним статусом”.

Крім того, ми раніше інформували, що молдовського олігарха-втікача Ілана Шора, лідера проросійської партії “Шор”, визнали винним у шахрайстві та відмиванні грошей і заочно засудили до 15 років позбавлення волі.

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