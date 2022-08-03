Будь-які питання щодо Придністров'я Молдова має вирішувати лише на основі спільної з Україною стратегії.

У Молдові ще міцні проросійські настрої, тож, країна лише визначається зі своєю ідентичністю.

Про це сказав колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін під час інтерв’ю в рамках проєкту "Розмови про важливе" на ТСН.ua.

"Бояться. Всередині країни дуже сильний проросійський рух. Але потрібна політична воля, щоби сказати: "Йдемо до Європи". Де молдовани працюють? В основному, в Європі. Де майбутнє Молдови?.. Де її ідентичність?.. Вони мають знайти свою ідентичність у майбутньому ЄС. Але з розумінням, що вони завдячують своєю європейською інтеграцією саме Україні", - сказав Клімкін.

Як раніше повідомляли в Одеській обласній військовій адміністрації, ситуація в області контролюється українськими захисниками. Загрози наступу військових РФ зі сторони Придністров'я наразі немає. Речник Одеської ОВА запевнив, що другого фронту на цьому напрямку не буде, а у разі наступу українські захисники готові гідно відповісти окупантам.

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