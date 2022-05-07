"Молдові зараз нічого не загрожує, але влада продовжує уважно стежити за розвитком подій" - Санду

"Молдові зараз нічого не загрожує, але влада продовжує уважно стежити за розвитком подій" - Санду

Президентка Молдови Мая Санду запевнила, що країні зараз нічого не загрожує, але влада продовжує уважно стежити за розвитком подій і робить все, щоб не допустити дестабілізації ситуації.

Про це Мая Санду заявила 7 травня на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Президент Литви прибув до Кишинева з офіційним візитом, пише Newsmaker.

"Обговорила з президентом Гітанасом Наусідою ситуацію, що склалася в Молдові. Ми уважно стежимо за розвитком подій та робимо все, щоб не допустити дестабілізації ситуації у нашій країні. Ми також перебуваємо у постійному контакті з нашими зовнішніми партнерами та друзями", — сказала вона

Санду також наголосила, що пріоритетом влади є збереження миру.

Нагадаємо, Мая Санду визнала, що Молдова "не має ефективного щита від загрози, тому що не розвинула належний військовий потенціал, не створила критично важливі елементи інфраструктури і не виховала соціальну стійкість".

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