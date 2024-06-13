Молдову попередили про російську загрозу: США, Канада і Британія зробили гучну заяву

Якщо втручання Кремля у вибори в Молдові виявиться безрезультатним, є підстави вважати, що російські агенти спробують організувати заколот.

Росія та її агенти впливу мають намір розпалити протести у Молдові, якщо на президентських виборах не переможе проросійський кандидат.

Про це йдеться у спільній заяві урядів США, Канади та Великої Британії.

“Захищаючи наші спільні демократичні цінності, ми попереджаємо наших демократичних партнерів та союзників, що російські діячі втілюють сценарій впливу на результати президентських виборів у Молдові восени”, – йдеться у заяві.

Уряди трьох держав зазначили, що вони єдині у протистоянні агресії та підривній діяльності Росії проти демократичних суспільств, а також виступають проти постійних спроб Кремля використати дезінформацію, злочинну та таємну діяльність та корупцію для підриву суверенітету та демократичних процесів.

"Кремль покладається на брехню, обман, корупцію та дезінформацію, щоб підірвати суверенітет та демократію. У той час як демократія процвітає завдяки відкритості та правдивості, авторитаризм та дезінформація залежать від секретності та обману", – зазначається у документі.

У заяві підкреслюється, що Росія прагне сформувати у суспільстві Молдови негативне ставлення до Заходу, чинного уряду держави та потенціалу країни для вступу в Європейський Союз. Також РФ намагається підірвати віру громадськості у спроможність Молдови захистити свій суверенітет та забезпечити верховенство закону.

"Ми віддаємо належне лідерам Молдови за те, що вони продовжують уміло справлятися з цими погрозами, підвищувати стійкість та підтримувати мир та безпеку, водночас просуваючи демократичні реформи та відновлюючи економіку країни", – наголошується у заяві.

У документі також зазначається, що Росія зараз загострює соціальну напруженість у Молдові, для чого активно використовує дезінформацію та пропаганду для досягнення своїх цілей.

"Якщо втручання Росії у вибори в Молдові виявиться безрезультатним, є підстави вважати, що Москва працюватиме над розпалюванням протестів", – застерегли уряди трьох держав.

США, Канада та Британія повідомили, що поділилися докладною інформацією про підривну діяльність РФ з владою Молдови, щоб допомогти їй зірвати плани Кремля.

"Ми також продовжимо домагатися притягнення до відповідальності тих, хто бере участь у цих схемах таємного фінансування Кремлем політичної діяльності в Молдові", – підкреслюється у спільній заяві урядів трьох держав.

Нагадаємо, ISW повідомив, що Кремль розхитує ситуацію в Молдові. Росія хоче запобігти вступу Молдови до ЄС або ж виправдати майбутні операції проти країни.

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