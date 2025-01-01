"Моліться за припинення бойових дій": Папа Римський звернувся до вірян з новорічною промовою

Папа Римський Франциск у промові до вірян в перший день нового 2025 року закликав до "миру на всіх фронтах" й відзначив зусилля тих, "хто працює над перемовинами".

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Я висловлюю свою глибоку вдячність усім тим, хто у зонах конфліктів працює над діалогом та перемовинами", – сказав Папа Франциск.

За даними Ватикану, новорічну промову понтифіка з вікна Апостольського палацу на площі Святого Петра прийшли послухати приблизно 30 тисяч людей.

Папа також закликав молитися за "рішучий крок до миру та примирення" й додав, що війна по своїй суті є поразкою.

"Я думаю про тих, хто страждає в Україні, Газі, Ізраїлі, М'янмі, про Північне Ківу [ДР Конго – ред.] та багато інших народів у війні. Брати й сестри, війна руйнує, завжди руйнує, війна – це завжди поразка, завжди", – наголосив Франциск.

Понтифік також звернувся до лідерів заможних держав і закликав їх "пробачити борги" біднішим країнам, щоб "жодна людина, жодна родина, жоден народ не були розчавлені боргами".

Довідково: 1 січня Римо-католицька церква святкує День урочистості Божої Матері Марії та Всесвітній день миру та молитов за мир. Цю традицію започаткував 1968 року Папа Павло VI. За понад півстоліття це свято набуло особливого значення в усьому світі. У різних конфесіях та у політичній спільноті цей день присвячується медитаціям, молитвам та закликам про мир та єдність між різними людьми та народами.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у своєму різдвяному посланні, 25 грудня, закликав до переговорів між Україною та Росією для припинення війни. У своєму різдвяному зверненні "Urbi et Orbi" (до міста та світу) понтифік згадав конфлікт в Україні та закликав до "сміливості, необхідної для відкриття дверей до переговорів".

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