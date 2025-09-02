- Дата публікації
"Молюсь за вас": пастор Трампа спровокував нову хвилю чуток про його стан здоров'я
Духівник Трампа Бернс спантеличив Мережу, підігріваючи чутки про смерть президента США.
Наближений до Дональда Трампа пастор Марк Бернс, якого називають духівником американського президента, спантеличив своїм постом у соцмережі на тлі чуток про різке погіршення здоров’я Трампа.
«Молюсь за вас, президенте Дональде Трамп», — написав Бернс у соцмережі Х.
Чутки про смерть Трампа
Така заява здалася користувачам соцмереж дивною, особливо після того, як у Мережі розганяли чутки про смерть президента США.
Минулого тижня в соцмережах почали поширюватися теорії про те, що президент США нібито перебуває при смерті або вже помер. Підставою для цього стало те, що Дональд Трамп довго не з’являвся на публіці — востаннє його бачили 27 серпня. Крім того, у його графіку також не було жодних заходів.
Користувачі соцмереж також звернули увагу на синець на руці голови Білого дому. Спочатку він був прихований шаром тонального засобу, проте Трамп з’явився вже з плямою на руці.
У відповідь на це Білий дім поширив звіт особистого лікаря Трампа, де йшлося, що у президента США діагностовано хронічну венозну недостатність, яка є доброякісним і поширеним захворюванням, особливо в людей, старших за 70 років.
Це не заспокоїло американців. У Мережі почали розповсюджуватися конспірологічні теорії про смерть Дональда Трампа через «синець» на руці. Подібний «знак смерті», як наголошується, помітили у королеви Єлизавети, яка за два дні після «фото з синцем» померла.
Масла у вогонь підлила і заява віце-президента США Джей Ді Венса. 28 серпня він заявив, що готовий очолити США, якщо Трамп не зможе завершити свій президентський термін.
«Я абсолютно впевнений, що президент США у добрій формі, відпрацює свій термін до кінця і зробить великі справи для американського народу. Якщо, не дай Боже, трапиться жахлива трагедія, я не можу уявити кращого досвіду роботи, ніж той, який я отримав за останні 200 днів», — заявив віце-президент.
Після цього хештег «Трамп помер» потрапив у тренди X.
Сам Трамп відреагував на чутки про нібито свою смерть. У своїй соцмережі Truth Social він запевнив, що почувається добре.
«У житті не почувався краще», — написав Трамп.
Раніше викладачка університету Temple (США) Олена Міщук розповіла, що у США всі обговорюють стан здоров’я Трампа.