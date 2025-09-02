"Молюсь за вас": пастор Трампа спровокував нову хвилю чуток про його стан здоров'я

Таємничий пост: духівник Трампа написав "Молюсь за вас" та спричинив хвилю чуток у соцмережах. / © Associated Press

Наближений до Дональда Трампа пастор Марк Бернс, якого називають духівником американського президента, спантеличив своїм постом у соцмережі на тлі чуток про різке погіршення здоров’я Трампа.

«Молюсь за вас, президенте Дональде Трамп», — написав Бернс у соцмережі Х.

Чутки про смерть Трампа

Така заява здалася користувачам соцмереж дивною, особливо після того, як у Мережі розганяли чутки про смерть президента США.

Минулого тижня в соцмережах почали поширюватися теорії про те, що президент США нібито перебуває при смерті або вже помер. Підставою для цього стало те, що Дональд Трамп довго не з’являвся на публіці — востаннє його бачили 27 серпня. Крім того, у його графіку також не було жодних заходів.

Користувачі соцмереж також звернули увагу на синець на руці голови Білого дому. Спочатку він був прихований шаром тонального засобу, проте Трамп з’явився вже з плямою на руці.

© Getty Images

У відповідь на це Білий дім поширив звіт особистого лікаря Трампа, де йшлося, що у президента США діагностовано хронічну венозну недостатність, яка є доброякісним і поширеним захворюванням, особливо в людей, старших за 70 років.

© Getty Images

Це не заспокоїло американців. У Мережі почали розповсюджуватися конспірологічні теорії про смерть Дональда Трампа через «синець» на руці. Подібний «знак смерті», як наголошується, помітили у королеви Єлизавети, яка за два дні після «фото з синцем» померла.

Масла у вогонь підлила і заява віце-президента США Джей Ді Венса. 28 серпня він заявив, що готовий очолити США, якщо Трамп не зможе завершити свій президентський термін.

«Я абсолютно впевнений, що президент США у добрій формі, відпрацює свій термін до кінця і зробить великі справи для американського народу. Якщо, не дай Боже, трапиться жахлива трагедія, я не можу уявити кращого досвіду роботи, ніж той, який я отримав за останні 200 днів», — заявив віце-президент.

Після цього хештег «Трамп помер» потрапив у тренди X.

Сам Трамп відреагував на чутки про нібито свою смерть. У своїй соцмережі Truth Social він запевнив, що почувається добре.

«У житті не почувався краще», — написав Трамп.

Раніше викладачка університету Temple (США) Олена Міщук розповіла, що у США всі обговорюють стан здоров’я Трампа.