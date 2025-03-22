Молився за Трампа та подарував його портрет: Віткофф розповів, як Путін підлещується до президента США

Диктатор так хвилювався за свого товариша, що пішов молитися до церкви.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф не вважає диктатора Володимира Путіна поганою людиною і розраховує на успішну комунікацію з ним.

Про це він заявив в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону.

Віткофф зазначив, що другий візит, який він здійснив до Москви, набув особистого характеру. Він також згадав, що Путін замовив портрет президента Трампа у провідного російського художника і передав цю картину американському президенту.

Путін також розповів Віткоффу що, "коли в майбутнього президента США стріляли, то Путін пішов до своєї місцевої церкви, зустрівся зі священником і молився за Трампа".

"Не тому, що він міг стати президентом Сполучених Штатів, - підкреслив Стів Віткофф, - а тому, що він був його другом і молився за друга".

Нагадаємо, 15 вересня у Флориді поблизу поля для гольфу, де перебував Трамп, сталася стрілянина. За даними CNN, стрілець планував поцілити саме у кандидата у президента, коли той грав у гольф. Зловмисника затримано.

Підозрюваним у ймовірному замаху на Трампа є 58-річний Райан Веслі Рут. За інформацією CNN, він висловлював підтримку Україні. Financial Times додає, що підозрюваний нібито їздив до України, щоб потрапити на війну.

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