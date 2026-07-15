Молодь Литви масово пішла в армію: біля військоматів рекордні черги

Молодь Литви масово долучається до армії

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Цього року бажання добровільно пройти обов’язкову військову службу в Литві виявили понад 8,1 тисячі молодих людей. За даними Литовської армії, це найвищий показник, зафіксований за весь час.

Про це пише видання Delfi.

У Литві зафіксували рекорд за кількістю добровольців: охочих служити більше, ніж місць

Зокрема, майже 4,4 тисячі осіб зголосилися розпочати службу ще до того, як їх внесли до списків призовників, а ще 3,7 тисячі заявили про бажання пройти службу в пріоритетному порядку вже після формування відповідних списків.

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«Рекордна кількість молодих людей, які добровільно вибрали службу, показує, що все більше молоді прагне зробити внесок у зміцнення безпеки держави та розуміє свою роль у системі загальної оборони», — каже директор Служби військового обов’язку та комплектування Управління військових комендатур Арунас Бальчюнас.

Водночас посадовець зауважив, що через обмежену кількість місць цього року на службу зможуть прийняти не всіх охочих.

В армії також пояснили, що молоді люди, які отримали запрошення на навчання, а згодом — рішення про призов на обов’язкову початкову військову службу, мають можливість взяти академічну відпустку на час її проходження, після чого повернутися до навчання.

Пєсков укотре заявив про участь Литви у нападах на РФ

Нагадаємо, прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене заявила, що країни Балтії ніколи не надавали своєї території чи повітряного простору для українських ударів безпілотниками по цілях у Росії.

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Ця заява прозвучала у відповідь на закиди Москви, яка звинуватила Україну в підготовці атак БпЛА з території Латвії.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков зухвало прокоментував слова литовської прем’єрки. Він зазначив, що твердження країн Балтії мають оцінювати виключно російські військові фахівці, оскільки саме вони володіють «точними даними».

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