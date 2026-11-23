24-річна Беренжер Дево-Каттіно / © mirror.co.uk

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У Туреччині під час відпочинку раптово померла 24-річна туристка з Канади. Дівчина могла отруїтись пестицидами.

Про це пише mirror.co.uk.

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24-річна Беренжер Дево-Каттіно раптово померла під час омріяної подорожі до Стамбула з подругою.

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Попередньою причиною трагедії назвали отруєння. Родина дівчини провела власне розслідування обставин смерті і тепер вважає, що її, ймовірно, вбили фосфідом алюмінію.

Цей сільськогосподарський пестицид застосовується для знищення гризунів та комах, зокрема клопів, і його вже пов’язували з іншими смертельними випадками у Туреччині.

Слідчі звернулися по допомогу до турецької лікарки, судової патологоанатомки Шебнем Корур Фінканчі.

Вона заявила канадській телерадіокомпанії CBC: «Це не харчове отруєння. Я не вважаю, що це харчове отруєння, оскільки про діарею не згадувалося, а лише про блювоту. Швидше за все, це отруєння пестицидами».

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Беренжер із Монреаля забронювала квитки на літак, щоб разом із подругою відвідати Туреччину на честь закінчення медичного університету. Після заселення в готель у столиці Беренжер та її подруга поласували вуличною їжею, а наступного ранку їй раптово стало дуже зле.

Її подруга розповіла: «Раптом ми почали по черзі бігати до ванної, щоб блювати, поки не зрозуміли, що це просто так не мине».

Що відомо про отруту

Смертельна отрута має форму гранул, які виділяють фосфін під час контакту з повітрям. Пестицид настільки сильний, що його використання в міських районах заборонено законом.

Попередньо, дівчина могла отруїтись саме цим пестицидом. Його нібито часто використовують для боротьби з клопами.

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Подруга дівчини зазначила, що їм стало погано після того, як вони увімкнули кондиціонер у своїй кімнаті, і слідчі вважають, що залишки газу могли накопичитися всередині повітроводів.

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