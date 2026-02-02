- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 629
- Час на прочитання
- 2 хв
Молода українка розповіла про своє життя у Польщі: її заява здивувала поляків
Блогерка zlotanna розповіла про чотири речі, які роблять Польщу кращою за Німеччину.
Молода українка, яка публікує дописи в TikTok під псевдонімом zlotanna, поділилася тим, яким є життя в Польщі з її точки зору.
Її розповідь переповідає польське видання Fakt.
В одному зі своїх відео українка вирішила прямо відповісти на запитання, що їй найбільше подобається в Польщі. Вона назвала безпеку та порядок головними пріоритетами, що багато туристів та місцевих жителів часто недооцінюють.
«Що мені подобається в Польщі як українці? Польща — одна з найбезпечніших країн світу. Тут не так багато злочинності, як у Німеччині. Порівняно з сусідніми країнами, тут дуже чисто. Держава та її громадяни справді дбають про порядок», — каже zlotanna у записі.
«На вулицях є сортування сміття, тому ви не побачите таких видовищ, як переповнені контейнери чи сміття, що валяється без діла», — додає українка.
З особливим емоційним захопленням блогерка розповідає про тварин. Саме ця тема, як наголошують коментатори, зворушила найбільше людей.
«Мені особливо подобається те, що тут немає безпритульних тварин. Мені завжди розриває серце, коли я бачу брудних, хворих кошенят на вулиці. І такі картини можна побачити в багатьох країнах», — каже він.
На її думку, Польща вирізняється системним підходом до цієї проблеми.
Повсякденне життя та гроші. «Рівень життя набагато вищий».
Пізніше у відео zlotanna порівнює економічні реалії. Вона говорить не про розкіш, а про елементарне відчуття стабільності, особливо важливе для людей похилого віку.
«Рівень життя тут набагато вищий. Співвідношення між зарплатами та цінами в магазинах сприятливіше. Пенсіонери тут отримують більш гідні виплати, тоді як в Україні людям похилого віку часто доводиться ледве виживати на свої пенсії», — визнає вона
Зрештою, є деталь, яка вже є звичною для поляків, але може стати справжнім відкриттям для гостей цієї країни
«Ви можете розрахуватися за допомогою Blik (платіжна система в Польщі — Ред.). Коли я вперше приїхала до Польщі, я була здивована цим способом оплати, але пізніше зрозуміла, наскільки це зручно», — каже блогерка.
Раніше повідомлялося, що у Польщі 24-річнй українець задушив 14-річну дівчинку з Рівненщини.