ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
629
Час на прочитання
2 хв

Молода українка розповіла про своє життя у Польщі: її заява здивувала поляків

Блогерка zlotanna розповіла про чотири речі, які роблять Польщу кращою за Німеччину.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Українка розповіла полякам, чим її насправді здивувала їхня країна.

Українка розповіла полякам, чим її насправді здивувала їхня країна. / © Associated Press

Молода українка, яка публікує дописи в TikTok під псевдонімом zlotanna, поділилася тим, яким є життя в Польщі з її точки зору.

Її розповідь переповідає польське видання Fakt.

В одному зі своїх відео українка вирішила прямо відповісти на запитання, що їй найбільше подобається в Польщі. Вона назвала безпеку та порядок головними пріоритетами, що багато туристів та місцевих жителів часто недооцінюють.

«Що мені подобається в Польщі як українці? Польща — одна з найбезпечніших країн світу. Тут не так багато злочинності, як у Німеччині. Порівняно з сусідніми країнами, тут дуже чисто. Держава та її громадяни справді дбають про порядок», — каже zlotanna у записі.

«На вулицях є сортування сміття, тому ви не побачите таких видовищ, як переповнені контейнери чи сміття, що валяється без діла», — додає українка.

З особливим емоційним захопленням блогерка розповідає про тварин. Саме ця тема, як наголошують коментатори, зворушила найбільше людей.

«Мені особливо подобається те, що тут немає безпритульних тварин. Мені завжди розриває серце, коли я бачу брудних, хворих кошенят на вулиці. І такі картини можна побачити в багатьох країнах», — каже він.

На її думку, Польща вирізняється системним підходом до цієї проблеми.

Повсякденне життя та гроші. «Рівень життя набагато вищий».

Пізніше у відео zlotanna порівнює економічні реалії. Вона говорить не про розкіш, а про елементарне відчуття стабільності, особливо важливе для людей похилого віку.

«Рівень життя тут набагато вищий. Співвідношення між зарплатами та цінами в магазинах сприятливіше. Пенсіонери тут отримують більш гідні виплати, тоді як в Україні людям похилого віку часто доводиться ледве виживати на свої пенсії», — визнає вона

Зрештою, є деталь, яка вже є звичною для поляків, але може стати справжнім відкриттям для гостей цієї країни

«Ви можете розрахуватися за допомогою Blik (платіжна система в Польщі — Ред.). Коли я вперше приїхала до Польщі, я була здивована цим способом оплати, але пізніше зрозуміла, наскільки це зручно», — каже блогерка.

Раніше повідомлялося, що у Польщі 24-річнй українець задушив 14-річну дівчинку з Рівненщини.

Дата публікації
Кількість переглядів
629
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie