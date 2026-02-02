Молода українка розповіла про своє життя у Польщі: її заява здивувала поляків

Українка розповіла полякам, чим її насправді здивувала їхня країна. / © Associated Press

Реклама

Молода українка, яка публікує дописи в TikTok під псевдонімом zlotanna, поділилася тим, яким є життя в Польщі з її точки зору.

Її розповідь переповідає польське видання Fakt.

В одному зі своїх відео українка вирішила прямо відповісти на запитання, що їй найбільше подобається в Польщі. Вона назвала безпеку та порядок головними пріоритетами, що багато туристів та місцевих жителів часто недооцінюють.

Реклама

«Що мені подобається в Польщі як українці? Польща — одна з найбезпечніших країн світу. Тут не так багато злочинності, як у Німеччині. Порівняно з сусідніми країнами, тут дуже чисто. Держава та її громадяни справді дбають про порядок», — каже zlotanna у записі.

«На вулицях є сортування сміття, тому ви не побачите таких видовищ, як переповнені контейнери чи сміття, що валяється без діла», — додає українка.

З особливим емоційним захопленням блогерка розповідає про тварин. Саме ця тема, як наголошують коментатори, зворушила найбільше людей.

«Мені особливо подобається те, що тут немає безпритульних тварин. Мені завжди розриває серце, коли я бачу брудних, хворих кошенят на вулиці. І такі картини можна побачити в багатьох країнах», — каже він.

Реклама

На її думку, Польща вирізняється системним підходом до цієї проблеми.

Повсякденне життя та гроші. «Рівень життя набагато вищий».

Пізніше у відео zlotanna порівнює економічні реалії. Вона говорить не про розкіш, а про елементарне відчуття стабільності, особливо важливе для людей похилого віку.

«Рівень життя тут набагато вищий. Співвідношення між зарплатами та цінами в магазинах сприятливіше. Пенсіонери тут отримують більш гідні виплати, тоді як в Україні людям похилого віку часто доводиться ледве виживати на свої пенсії», — визнає вона

Зрештою, є деталь, яка вже є звичною для поляків, але може стати справжнім відкриттям для гостей цієї країни

Реклама

«Ви можете розрахуватися за допомогою Blik (платіжна система в Польщі — Ред.). Коли я вперше приїхала до Польщі, я була здивована цим способом оплати, але пізніше зрозуміла, наскільки це зручно», — каже блогерка.

Раніше повідомлялося, що у Польщі 24-річнй українець задушив 14-річну дівчинку з Рівненщини.