Знайшла хірурга в інтернеті — і не вижила - шокувальна історія з Бразилії / © Unsplash

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Поліція Бразилії розпочала розслідування щодо пластичного хірурга після смерті його 24-річної пацієнтки, яка перенесла одразу шість косметичних процедур протягом восьми годин.

Про це йдеться у ladbible.

Молода бразиліанка Вівіане Ліра Монт записалася на операцію 31 серпня. Серед процедур були ліпосакція, зменшення грудей і пересадка вилученого жиру в сідниці. Після операцій у неї розвинулася серйозна інфекція в черевній порожнині, і вона провела 22 дні у відділенні інтенсивної терапії, де 26 вересня померла від серцевої недостатності.

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Вівіан Ліра Монте померла після 22 днів перебування у відділенні інтенсивної терапії після того, як їй зробили шість косметичних операцій за один восьмигодинний сеанс. Фото: Newsflash

Як зазначають ЗМІ, жінка знайшла хірурга через Інтернет у місті Собрал, штат Сеара. Її родина стверджує, що вже через 15 годин після операцій її відпустили додому, хоча вже тоді були наявні серйозні ускладнення.

Після сильного болю рідні доставили її до невідкладної допомоги, звідки її терміново перевели до реанімації. На момент смерті вона перебувала в критичному стані понад три тижні.

Місцева поліція наразі перевіряє дії хірурга.

Зауважимо, що ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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