У Норвегії платять 8400 євро за народження дитини / © Freepik

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У віддаленому норвезькому селі Лебесбю, що на півночі країни, проживає лише близько 1300 мешканців. Останніми роками тут народжувалося в середньому всього по 10 дітей щороку. Щоб змінити цю тривожну тенденцію, місцева влада запровадила фінансовий стимул: тепер за кожну новонароджену дитину родина отримує 100 тисяч норвезьких крон — близько 8400 євро.

Про це пише BILD.

Ця ініціатива вже дає перші результати: цього року у селі очікують на 15 немовлят — рекорд за останні роки.

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Мер Лебесбю Б’єрн Педерсен в інтерв’ю телебаченню зазначив, що щиро радієзростанню кількості новонароджених.

«Це дає нам надію на природний приріст населення. Для невеликої громади це величезне досягнення»», — каже він.

Одними з перших, хто скористався можливістю, стали Уле Мартін Ларссен та його дружина. Вони повернулися у рідний край після деякого часу життя поза межами регіону.

Одними з перших скористався можливістю Уле Мартін Ларссен та його дружина Фото: BILD

«Грошова допомога — це приємний бонус, але важливіше те, що тут розвивається інфраструктура: побудували нову школу, дитячий садок, зростає бізнес. Це і є справжній стимул для молоді повертатися», — поділився Ларссен.

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Інша пара, яка нещодавно оселилася в Лебесбю, — Марті Крістіні Нюбак Інгілеї та її чоловік Андреас — вже стали батьками:

«Ми вирішили дати цьому місцю шанс. Андреас задоволений роботою, а я знайшла роботу швидко. Поки що планів їхати звідси немає», — розповіла Марті.

Нагадаємо, в Україні надаватимуть родинам із дітьми "пакунок школяра". Вже йшлося про те, як батькам отримати 5000 грн на першокласника.

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