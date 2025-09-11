Українці 18-22 років масово виїздять до сусідньої країни: польські прикордонники назвали цифри

.Польща фіксує збільшення кількості молодих українців після закону "18-22" / © Associated Press

Прикордонна служба Польщі зафіксувала збільшення кількості прибуття молодих українців віком 18-22 років останніми днями.

Про це пише Вusiness insider.

За тиждень від 28 серпня до 3 вересня до Польщі через прикордонні пункти в Підкарпатському регіоні Польщі в’їхало 6100 юнаків з України, а виїхало приблизно 2000. Для порівняння, тижнем раніше прибуло лише 500, а виїхало понад 650 людей.

Схожа ситуація спостерігається і в Люблінському воєводстві, де також зафіксовано збільшення кількості молодих громадян України, які в’їжджають до країни.

За словами Павла Смика з прескоманди Надбужанського прикордонного підрозділу Польщі, від 28 серпня до 3 вересня прибуло 4605 чоловіків віком від 18 до 22 років, а вибуло 1301. Він додав, що тижнем раніше до Польщі з України прибув 461 молодий українець, а виїхали 575.

Як зазначив Смик, загальна кількість мандрівників, які перетинають польсько-український кордон у Люблінському регіоні, останнім часом зменшилася. Частково це пов’язано із закінченням літніх канікул.

Збільшення кількості молодих українців, які приїжджають до Польщі, може бути пов’язане, зокрема, з бажанням навчатися у Польщі чи далі за кордоном, або поїхати на відпочинок.

Громадські активісти також зазначають збільшення трафіку.

«Молодих українців можна побачити на залізничному вокзалі Перемишля, серед інших місць, але це не масова еміграція. Вони переважно запитують про організаційні питання, такі як купівля квитків, а не про соціальну допомогу», — сказав Ігор Горьков, голова Перемишльського відділення Союзу українців у Польщі.

За словами Горькова, деякі молоді чоловіки можуть приїжджати з освітньою метою.

«До війни та пандемії багато українців навчалися в Польщі. Важко передбачити, чи продовжиться ця тенденція», — додав він.

Нагадаємо, що 26 серпня уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Голова МВС Клименко пояснив, навіщо дозволили виїзд 18–22-річним.

Своєю чергою, український бізнес повідомляє про звільнення серед чоловіків 18–22 років, яким дозволили виїздити за кордон.

Також голова Конфедерації роботодавців розповів, що студенти беруть академвідпустки і тікають за кордон.