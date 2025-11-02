Молоді українці масово їдуть до Німеччини: як вони це пояснюють

Українські біженці у Німеччині / © ТСН

В українському консультаційному центрі у Берліні фіксують різке збільшення кількості звернень від молодих чоловіків віком 18-22 роки.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами координаторки центру Еліни Венер, раніше відсоток звернень від цієї вікової категорії українців був на порядок меншим.

У консультаційному центрі зазначили, що ці молоді чоловіки з «відносно високим рівнем освіти» переважно хочуть отримати тимчасовий захист, щоб забезпечити своє право на перебування в Німеччині. Після цього вони можуть подати заяву на навчання або шукати роботу.

Колишній мешканець Києва 20-річний Максим зізнався, що він «неймовірно щасливий» і вважає, що отримав «квиток у майбутнє».

Він розповів, що в Україні останні два роки працював кур’єром. Його батько помер сім років тому, а мати працює прибиральницею.

«Я також приїхав до Німеччини, щоб допомогти мамі», — пояснив Максим.

22-річний Сергій, який народився на Донбасі, а від 2014 року жив у місті Шахтарську Дніпропетровської області, вважає, що отримав «останній шанс» покинути Україну.

«У 23 чи 24 роки ти перебуваєш у своєрідній буферній зоні. Ти не можеш просто поїхати за кордон, але й не ховаєшся; тим часом призов до армії стає все ближчим», — каже він.

Сергій не хоче повертатися до України щонайменше ще десять років.

18-річний Віктор із села Григорівка, що біля Києва, приїхав разом зі своєю дівчиною. Обоє подали заявку на тимчасовий захист.

Віктор зізнався, що до виїзду його спонукали «страх війни» та «страх бути призваним». Хоча чоловіки віком до 25 років наразі не проходять військову службу, він вважає, що це може змінитися у будь-який момент.

Каже, що хотів би вивчити німецьку мову, навчатися в університеті або знайти роботу.

Нагадаємо, раніше речниця МВС Німеччини повідомила, що в цій країні вдесятеро зросла кількість українців, які шукають захисту, після скасування заборони на виїзд для чоловіків віком 18-22 роки.

Німецький політик, голова консервативної партії ХСС і прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер закликав Європейський Союз вжити заходів для обмеження в’їзду для молодих чоловіків з України.

«Нікому не допоможе, якщо все більше молодих чоловіків з України приїжджатимуть до Німеччини замість того, щоб захищати власну батьківщину», — вважає він.