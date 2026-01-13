Молодята загинули у першу шлюбну ніч: що сталося

Наречені / © pexels.com

У столиці Пакистану Ісламабаді весільне святкування завершилося трагедією: вибух газового балона забрав життя щонайменше восьми людей, серед яких були наречений і наречена.

Про це повідомили поліція та місцева влада, передає Daily Star.

Інцидент стався вночі, коли молодята, родичі та гості спали в будинку після весільного бенкету. Внаслідок потужного вибуху частина будівлі обвалилася. Ще семеро людей дістали поранення і були госпіталізовані.

Батько нареченого Ханіф Масіх розповів, що його син одружився лише за день до трагедії. На момент вибуху в будинку перебували члени родини та гості, які залишилися ночувати після святкування.

Поліція підтвердила, що вибух стався в житловому районі центральної частини Ісламабада. За словами урядового адміністратора Сахібзади Юсафа, повідомлення про надзвичайну подію надійшло рано в неділю, а розслідування причин вибуху триває.

Вибух також пошкодив декілька сусідніх будинків. Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф висловив співчуття родинам загиблих і доручив службам охорони здоров’я надати постраждалим усю необхідну допомогу. Він також закликав до ретельного розслідування інциденту.

У поліції зазначають, що в багатьох пакистанських домогосподарствах використовують балони зі скрапленим вуглеводневим газом (СВГ) через нестабільний тиск природного газу. Такі балони неодноразово ставали причиною смертельних інцидентів, пов’язаних із витоками газу.

Голова Сенату Пакистану Юсуф Раза Гілані назвав подію «трагічною катастрофою, яка перетворила свято на жалобу», та наголосив на необхідності посилення контролю за дотриманням правил безпеки.

