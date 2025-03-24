Молодість триває до 45 років: Лібанова повідомила цікаві подробиці про демографічне старіння людства

ВООЗ змінила вікову класифікацію людства, що може вплинути на соціальну політику та пенсійні реформи у світі.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) змінила вікову класифікацію, тож молодість триває до 45 років.

Про це сказала директорка Інституту демографії Елла Лібанова у коментарі Новини.LIVE.

Елла Лібанова зауважила, що демографічне старіння людства призводить до перегляду вікових меж.

"Якщо подивитися на вікові градації, запропоновані ВООЗ, то ми бачимо, що до 45 років — це взагалі молодь... До 60 років — це середній вік, до 75 — похилий, до 90 — старечий, і 90 плюс — це вік довгожителів", — сказала експертка.

Зміни у віковій класифікації можуть вплинути на соціальну політику та пенсійні реформи в різних країнах, додала вона.

Лібанова також застерегла, що після завершення війни та відкриття кордонів українські родини можуть возз'єднуватись за межами країни. За іі словами, у разі закінчення війни і відкриття кордонів значна частина чоловіків поїдуть з України до своїх жінок за кордон.