- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 83
- Час на прочитання
- 2 хв
Молоду модель знайшли розчленованою в авто її ексхлопця: моторошні подробиці (фото)
У багажнику знайшли розчленовані рештки зниклої моделі, а за кермом сидів її колишній хлопець із кримінальним минулим.
На придорожньому майданчику у Франції митники зупинили авто, у багажнику якого виявили розчленоване тіло зниклої 25-річної бразильської моделі Лариси С. За кермом перебував її колишній хлопець, якого одразу затримала поліція.
Про це повідомило Nice Matin.
На трасі А8 у Франції митники під час випадкової перевірки автомобіля у багажному відділенні під плівкою та одягом виявили розчленоване тіло 25-річної моделі, яке було складене в мішки.
За кермом машини перебував колишній хлопець загиблої — 29-річний громадянин Алжиру. Чоловіка затримали за підозрою у вбивстві.
Лариса протягом трьох років жила в Ніцці, де працювала моделлю. Перед трагедією одна з її знайомих повідомила про зникнення дівчини.
Тіло виявили 21 вересня в регіоні Вар неподалік Бріньоля — приблизно за 130 км від Ніцци. Того ж ранку мати Лариси, яка перебувала в Бразилії, намагалася зв’язатися з колишнім хлопцем доньки та написала йому: «Де моя донька? Що з нею сталося?» — однак на той момент дівчина вже була мертва.
Згодом судмедексперти підтвердили особу загиблої. Французькі та бразильські ЗМІ повідомляють, що тіло моделі було сильно понівечене.
Підозрюваного взяли під варту. Увечері 24 вересня цю інформацію підтвердив прокурор Ніцци Дам’єн Мартінеллі. Також стало відомо, що чоловік уже потрапляв у поле зору правоохоронців у межах справ, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.
Наразі слідчі встановлюють обставини та точну причину смерті Лариси, а також намагаються відновити перебіг подій, що передували трагедії.
Правоохоронці вже провели обшук у квартирі на вулиці Ленваль, де проживала модель. Після цього помешкання опечатали. Розслідування вбивства триває.
Нагадаємо, американського співака Девіда Ентоні Берка (D4vd) звинуватили у жорстокому вбивстві та розчленуванні бензопилою 14-річної Селести Рівас Ернандес, рештки якої торік знайшли у його Tesla. За версією слідства, артист убив дівчину у квітні 2025 року через погрози розкрити їхній таємний зв’язок, який почався, коли Селесті було 11 років.