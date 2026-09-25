Молоду модель знайшли розчленованою в авто її ексхлопця: моторошні подробиці (фото)

Бразильська модель Лариса С. / © Instagram-сторінка Лариси С.

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На придорожньому майданчику у Франції митники зупинили авто, у багажнику якого виявили розчленоване тіло зниклої 25-річної бразильської моделі Лариси С. За кермом перебував її колишній хлопець, якого одразу затримала поліція.

Про це повідомило Nice Matin.

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На трасі А8 у Франції митники під час випадкової перевірки автомобіля у багажному відділенні під плівкою та одягом виявили розчленоване тіло 25-річної моделі, яке було складене в мішки.

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За кермом машини перебував колишній хлопець загиблої — 29-річний громадянин Алжиру. Чоловіка затримали за підозрою у вбивстві.

Лариса протягом трьох років жила в Ніцці, де працювала моделлю. Перед трагедією одна з її знайомих повідомила про зникнення дівчини.

Тіло виявили 21 вересня в регіоні Вар неподалік Бріньоля — приблизно за 130 км від Ніцци. Того ж ранку мати Лариси, яка перебувала в Бразилії, намагалася зв’язатися з колишнім хлопцем доньки та написала йому: «Де моя донька? Що з нею сталося?» — однак на той момент дівчина вже була мертва.

Згодом судмедексперти підтвердили особу загиблої. Французькі та бразильські ЗМІ повідомляють, що тіло моделі було сильно понівечене.

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Бразильська модель Лариса С. / © Instagram-сторінка Лариси С.

Підозрюваного взяли під варту. Увечері 24 вересня цю інформацію підтвердив прокурор Ніцци Дам’єн Мартінеллі. Також стало відомо, що чоловік уже потрапляв у поле зору правоохоронців у межах справ, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.

Наразі слідчі встановлюють обставини та точну причину смерті Лариси, а також намагаються відновити перебіг подій, що передували трагедії.

Правоохоронці вже провели обшук у квартирі на вулиці Ленваль, де проживала модель. Після цього помешкання опечатали. Розслідування вбивства триває.

Нагадаємо, американського співака Девіда Ентоні Берка (D4vd) звинуватили у жорстокому вбивстві та розчленуванні бензопилою 14-річної Селести Рівас Ернандес, рештки якої торік знайшли у його Tesla. За версією слідства, артист убив дівчину у квітні 2025 року через погрози розкрити їхній таємний зв’язок, який почався, коли Селесті було 11 років.

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