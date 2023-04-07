Молодятам подарували на весілля домашній кінотеатр з вибухівкою: стало відомо, хто вбив нареченого

В Індії загинули наречений та його брат.

Трагедія сталася внаслідок потужного вибуху акустичної системи, яку подарували на весілля Хемендрі Мераві. Про це пише dailystar.co.uk.

Як виявилося, такий презент приніс на свято колишній нареченої. Музична система вибухнула невдовзі після того, як її підключили до мережі у будинку пари в районі Кабердхем. У результаті, в домі зірвало дах та стіни.

Поранення також отримали четверо інших членів сім'ї, зокрема, 18-місячну дитину.

Стало відомо, що техніку начинив вибухівкою колишній коханець нареченої. За даними місцевої поліції, Сар'ю Маркам розлютився через весілля. Чоловік, який був одружений та виховував двох синів, хотів, щоб вона стала його другою дружиною.

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"Маркам спочатку збрехав дружині Мераві, що він неодружений. Після того, як вона дізналася правду, вона відмовилася вийти за нього заміж. Але він погрожував їй. Маркам встановив бомбу у домашній кінотеатр та подарував його молодятам, щоб убити їх. Він використовував аміачну селітру, бензин та порох, витягнуті з петарди. Він запакував їх у подарункову упаковку, щоб уникнути будь-яких підозр. Вибух стався, коли систему було увімкнено", - повідомили в поліції.

За словами правоохоронців, Маркам раніше працював на заводі з виробництва кам'яних дробарок, де навчився робити вибухівку із аміачної селітри.

33-річного чоловіка заарештували в сусідньому штаті Мадх'я-Прадеш 4 квітня.

Нагадаємо, жінка розповіла, чому її дочка ризикує померти щоразу, коли лягає спати, або дивиться мультик "Свинка Пеппа". Через рідкісне захворювання дівчинку не можна залишати без нагляду.

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