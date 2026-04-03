Молодим чоловікам у Німеччині заборонили виїзд за кордон без дозволу

Усі чоловіки у Німеччині віком від 17 до 45 років повинні отримати спеціальний дозвіл від Бундесверу, якщо вони мають намір покинути країну на понад 3 місяці, незалежно від причини поїздки.

Про нові правила, передбачені поправка до закону про модернізацію військової служби, повідомляє видання Berliner Zeitung.

Раніше такі обмеження застосовувалися виключно у двох екстремальних ситуаціях: у разі стану напруженості, тобто підвищеної зовнішньої загрози, визначеної Бундестагом або НАТО, та стану оборони, коли федеральна територія фактично зазнає збройного нападу.

Речниця Федерального міністерства оборони пояснила цю вимогу створенням надійного та інформативного військового реєстру, щоб у разі надзвичайної ситуації знати, хто може перебувати за кордоном протягом тривалого періоду.

У Німеччині закон про військову службу передбачає, що дозволи загалом мають надаватися — відмова не передбачена. Проте подання заяви залишається обов’язковим. Міністерство залишило без відповіді запитання, які наслідки чекають на чоловіка, якщо він не отримає дозвіл для виїзду з країни.

Нововведення є частиною більшого пакету реформ. Уряд ФРН має намір збільшити чисельність Бундесверу (Збройних сил Німеччини) з нинішнього рівня приблизно 184 000 до 255 000–270 000 солдатів до 2035 року.

З цією метою всі молоді люди, народжені у 2008 році або пізніше, отримають анкету, в якій, серед іншого, запитуватимуть про їхню готовність проходити військову службу. Заповнення є обов’язковим для чоловіків і добровільним для жінок.

Процес призову буде запроваджено поступово. У 2026 році ті, хто вказав на свою готовність служити в анкеті, першими пройдуть медичні огляди. Пізніше буде запроваджено комплексний процес призову для всіх юнаків. Принцип добровільності служби залишається незмінним: нікого не примушуватимуть служити у збройних силах.

Нагадаємо, раніше голова Бундестагу Юлія Клекнер заявила, що Росія становить загрозу не лише для України, а й для інших держав Європи.