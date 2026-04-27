"Молитви читаю": українка поскаржилася на роботу в Швейцарії за 160 тисяч (фото)

Робота у Швейцарії / © expatica.com

Українка поділилася власним досвідом працевлаштування у Швейцарії, де рівень оплати праці сягає близько 160 тис. грн на місяць. Проте високий дохід супроводжується значними фізичними та емоційними навантаженнями.

Про це пише @slofochka в Instagram.

Дівчина працює у сфері швидкого харчування і зазначає, що виконує одразу кілька функцій: від приймання і розвантаження товару до прибирання приміщення, фактично поєднуючи обов’язки кількох працівників.

За її словами, повноцінних перерв протягом зміни немає. Можливість перекусити або відійти з робочого місця з’являється лише на короткий час, і то не завжди, особливо в години напливу відвідувачів.

10-годинний робочий день

Робочий день триває приблизно десять годин, більшу частину яких доводиться проводити на ногах. Це, як каже українка, негативно позначається на самопочутті: виникають болі у спині та колінах.

Окремо вона згадує про специфіку роботи на вокзалі, де потік клієнтів є постійним і різноманітним. Не всі відвідувачі поводяться коректно, а необхідність спілкування іноземною мовою інколи ускладнює ситуацію та додає стресу.

З гумором дівчина зауважує, що іноді хвилюється через непередбачуваних відвідувачів та сподівається уникати конфліктних ситуацій під час роботи.

«Молитви читаю, щоб до мене не завалився якийсь бомж», — каже вона.

Реакція користувачів

Попри привабливий рівень заробітку історія українки викликала жваву дискусію. У коментарях під відео користувачі активно обговорюють ситуацію та діляться власним досвідом. Дехто зазначає, що навіть за нижчу зарплату стикається з не менш складними умовами:

«Я працюю в ресторані, 5 днів по 8 годин, зарплата менша, вимог більше і харчування платне. Тому по-різному буває».

Інші звертають увагу на професійну термінологію та нюанси галузі:

«Общепит — це громадське харчування. У мене диплом з цієї сфери, але навіть там не пам’ятаю такого скорочення».

Водночас частина коментаторів підтримує дівчину та закликає не зупинятися:

«Ти розумниця. Просто пам’ятай, що це не твій максимум. Готуй наступний крок — у тебе все вийде».

