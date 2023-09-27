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Момент авіатрощі Іл-76 у Малі, на борту якого могли бути "вагнерівці" – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Момент авіатрощі Іл-76 у Малі, на борту якого могли бути "вагнерівці" – відео

Момент авіатрощі Іл-76 у Малі / Фото: скриншот

На борту Іл-76 могли бути найманці ПВК "Вагнер".

В аеропорту Цао Малі вранці 24 вересня під час приземлення зазнав аварії військово-транспортний літак Іл-76, який може бути повʼязаним з російським терористичним угрупованням "Вагнер".  

У Мережі з'явилось відео моменту авіатрощі Іл-76 у Малі.

Як видно на кадрах, літак розбився у момент приземлення. Повітряне судно викотилось за межі злітної смуги, перевернулось та спалахнуло.

Авіакатастрофа Іл-76 у Малі

24 вересня стало відомо, що в Африці розбився транспортний літак Іл-76. Журналісти вказують, що причиною подання літака могла бути несправність бака. Літак перевозив людей та обладнання.

За словами військового експерта Олександра Коваленка, внаслідок авіатрощі загинуло 140 осіб, серед яких були не лише малійські "військові", а й найманці ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, у Башкирії спалахнула потужна пожежа на хімзаводі: в небо валить дим (фото, відео).

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Дата публікації
Перегляди
926
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