Момент вибуху у кафе у Петербурзі, під час якого загинув пропагандист Татарський (відео)

Татарський закликав РФ вбивати якомога більше українців, вчиняти геноцид та насильство.

Так званий "воєнкор" Владлен Татарський - колаборант і пропагандист - загинув внаслідок вибуху в кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де відбувався творчий вечір Татарського.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ та експертні служби РФ. Також телеграм-канали "Фонтанка", "112", "BAZA" опублікували відео моменту вибуху в кафе.

Відомо про одну загиблу людину - Татарського, а також 16 постраждалих.

Вибух прогримів у закладі, який раніше належав власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Тут у вихідні збирається дискусійний клуб "Кібер Z фронт".

Нагадаємо, Владлен Татарський, а насправді Максим Фомін родом з Макіївки, що на Донеччині. Колаборант став так званим "воєнкором" у 2022 році і закликав РФ вбивати якомога більше українців, вчиняти геноцид та насильство.

Найманці з ПВК "Вагнер" більше не здатні самостійно забезпечувати наступальні дії в районі Бахмута, тому вимушені просити допомоги в регулярних військ.

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