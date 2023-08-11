Момент вибуху в Москві потрапив на трансляцію чемпіонату з веслування: відео

Вибух у російській столиці пролунав просто під час змагань. На відео з місця події видно густий дим.

Момент вибуху безпілотника в Москві 11 серпня потрапив на трансляцію чемпіонату Росії з веслування.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, зокрема Meduza.

Зазначається, що невідомий БПЛА вибухнув у районі Карамишевської набережної, його уламки впали недалеко від московської лікарні № 67. Міноборони РФ заявило, що дрон був подавлений засобами радіоелектронної боротьби. Під час падіння уламків постраждалих і значних пошкоджень не було, повідомив мер Москви.

За інформацією телеграм-каналу Shot, попередньо, безпілотник був націлений на Карамишевський гідровузол. Після інциденту рух Карамишевською набережною частково перекрито, лікарня № 67 працює в штатному режимі.

Нагадаємо, у Москві сьогодні, 11 серпня, стався вибух. Там нібито впав безпілотник. Його уламки знайшли за спортивним майданчиком на дереві.

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