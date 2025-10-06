"Монети полізли із землі одна за одною": чоловік натрапив на візантійський скарб

© Associated Press

Реклама

В Ізраїлі чоловік випадково виявив візантійський скарб біля Тіверіадського озера.

Про це повідомляє Live Science.

Несподіване відкриття зробив скарбошукач-аматор Еді Ліпсман. Він досліджував з металошукачем схил Голанських висот у районі стародавнього міста Гіппос і натрапив на золоті монети.

Реклама

«Прилад спрацював, і я не міг повірити своїм очам. Монети полізли із землі одна за одною», — згадав Ліпсман.

Зголом до пошуків приєдналися археологи. Загалом вони розкопали 97 візантійських монет VI-VII століть нашої ери. На них були викарбувані профілі імператорів Східної Римської імперії, починаючи від Юстиніана Великого і закінчуючи Іраклієм I. Там були десятки золотих прикрас того самого історичного періоду. Усі знахідки були у чудовому стані.

Причину, через яку хтось вирішив закопати в землю скарб, наразі встановити не вдалося. Археологи припустили, що це могло статися 614 року, коли до Палестини вторглася армія Сасанідів. Тоді багато заможних громадян ховали свої заощадження, щоб уберегти їх від загарбників.

Поки що зі скарбом працюють історики. Коли його виставлять на загальний огляд, невідомо.

Реклама

Нагадаємо, біля узбережжя Флориди археологи виявили золоті та срібні монети з іспанських кораблів, які затонули 310 років тому.