"Монголія тут невипадково обрана": чому Путін зібрався до країни, де його мусять заарештувати

Попри те, що Монголія ратифікувала Римський статут, очільник Кремля Володимир Путін поїде туди на запрошення свого монгольського колеги Ухнаагійна Хурелсуха, адже знає, що його не заарештують.

Про це сказав в ефірі "Еспресо" керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

За словами експерта, Путін запланував візит саме до Монголії невипадково, адже ця країна затиснута фактично між Росією і Китаєм. Країна, що має величезну територію і надзвичайно невелику чисельність населення, там щось близько трьох мільйонів.

"І парадокс цієї країни ще в тому, що вона майже не має збройних сил. Тому візит якраз спрямований на те, щоб продемонструвати, що країна в силу абсолютно якихось об’єктивних причин не зможе виконати приписи Міжнародного кримінального суду. Ну давайте, якщо ми уявимо, що вони навіть спробують його заарештувати, то, зрозуміло, це закінчиться ледь не війною між Росією і Монголією. У них немає навіть на це просто ресурсів силових для того, щоб це, власне, зробити, його там утримати і потім передати в Гаагу", - зазначив він.

Він зазначив, що Путін своїм візитом до Монголії намагаєтьсяя "вбити кількох зайців".

"З одного боку, продемонструвати, на його думку і на думку російських пропагандистів, нікчемність приписів Міжнародного кримінального суду, створити своєрідний такий прецедент. По-друге, це розрахунок на внутрішню аудиторію, що "дивіться, у нас такий сміливий президент, що він навіть їздить в країни, які теоретично повинні його заарештувати", - зазнаичв експерт.

Також він додав, що Путіну потрібний візит до Монголії, щоб відволікти увагу від ситуації у Курській області, показати, що він займається тим, чим повинен глава держави займатися.

"Тобто роз’їжджати по інших країнах, вести якісь там перемовини. Але я одразу хочу сказати, що те, що Монголія не може виконати приписи Міжнародного кримінального суду, насправді не дасть Путіну тих бонусів, на які він розраховує, оскільки всі прекрасно розуміють ситуацію, в якій знаходиться Монголія, і що вона фізично просто не може виконати цей припис. І в будь-яку іншу країну, яка ратифікувала Римський статут, Путін не поїде, тому що там буде зовсім інша ситуація. Скажімо, коли нещодавно це зробила Вірменія, то всі розмови про можливий візит Путіна до Вірменії одразу були зняті з порядку денного", - вважає Рейтерович.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт очільника Кремля Володимира Путіна за воєнний злочин - депортацію українських дітей до Росії. Тепер диктатор має бути заарештованим, якщо відвідає одну із 123-х держав світу, серед яких є і Монголія.

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