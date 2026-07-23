"Монстр Ель-Ніньйо" наближається: катастрофічні наслідки відчує кожен житель Землі

Найсильніший Ель-Ніньйо може накрити Землю вже цієї зими

Реклама

За прогнозами провідних метеорологів, вже до грудня 2026 року температура в центральній та східній частинах тропічного Тихого океану може піднятися на безпрецедентні дев’ять градусів вище норми. Це аномальне нагрівання води спровокує масштабні посухи, руйнівні повені та різке зростання світових цін на базові харчові продукти.

Про це пише LADbible.

Історичні масштаби явища

Кліматичний феномен Супер-Ель-Ніньйо, який офіційно розпочався ще в червні, набирає обертів значно швидше, ніж очікували науковці. Колишній метеоролог CBS Джефф Берарделлі зазначає, що поточна ситуація нагадує рух у незвідану територію, оскільки температурні показники б’ють усі можливі рекорди за останні 175 років спостережень.

Реклама

«Ми вже технічно перебуваємо в стані Супер-Ель-Ніньйо, і цей зріз показує нам, що він перезаряджається і має ще багато газу в баку», — попередив фахівець.

Експерт наголошує, що цей погодний монстр досягне свого піка саме взимку. Це принесе вкрай екстремальні умови для жителів південних регіонів Сполучених Штатів та змінить погоду по всьому світу.

Температурні рекорди майбутнього

Побоювання свого колеги повністю поділяє вчений-кліматолог з Berkeley Earth Зік Гаусфатер, який переконаний, що нове явище перевершить усі попередні показники з неймовірним відривом. Згідно з його розрахунками, ця потужна кліматична аномалія здатна суттєво вплинути на загальну картину глобального потепління.

Дослідник підкреслює, що саме цей природний фактор може призвести до того, що протягом 2027 року середня температура на всій планеті зросте на катастрофічні 1,7 градуса.

Реклама

Дощі в Європі та дефіцит продуктів

Вплив цього руйнівного феномену відчують не лише в Америці, але й на європейському континенті. Представниця Метеорологічного бюро Великої Британії Нікі Максі зазначає, що наслідки для їхнього регіону будуть непрямими, але вони гарантовано принесуть нестабільні погодні умови, зокрема надзвичайно вологу осінь та ранню зиму.

Проте найбільшою проблемою для звичайних людей може стати різкий удар по глобальних ланцюгах постачання продовольства. Засновник British Weather Services Джим Дейл попереджає про серйозний тиск на ринок базових товарів, які кожна родина щодня бачить на своєму столі.

«Ви можете очікувати, що на полицях з різними продуктами, зокрема фруктами, овочами та іншими товарами, або будуть захмарні ціни, або вони взагалі будуть недоступні в майбутньому», — пояснив він.

За словами фахівців, найбільше подорожчання та тотальний дефіцит загрожують популярним імпортним продуктам, таким як банани, кава, цукор, чай та какао-боби, врожаї яких легко гинуть через раптові посухи чи затяжні повені.

Реклама

Нагадаємо, науковці офіційно підтвердили початок руйнівного кліматичного явища Ель-Ніньйо та визначили 20 найбільш вразливих мегаполісів світу, яким загрожують смертельні погодні катаклізми.

Новини партнерів