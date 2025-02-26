Монстр із глибин: рибалка спіймав істоту, що налякала соціальні мережі (відео)

Деякі користувачі соцмереж порівняли істоту з іншопланетянином, а дехто навіть припустив, що вона не має земного походження.

Російський рибалка Роман Федорцов привернув увагу соціальних мереж, опублікувавши відео із загадковою глибоководною істотою.

У ролику, викладеному в Instagram, він продемонстрував рибу з цибулеподібним тілом, звуженими очима та широко відкритою пащею, що одразу викликало хвилю реакцій у коментарях.

Федорцов виловив морського мешканця в північній частині Тихого океану і ролик про його знахідку швидко став вірусним. Деякі користувачі соцмереж порівняли істоту з іншопланетянином, а дехто навіть припустив, що вона не має земного походження.

Згодом рибалка пояснив, що це рідкісний представник морських променеперих риб — Aptocyclus ventricosus, або ж гладка риба-жаба. Цей вид мешкає на великих глибинах і може сягати 44 см завдовжки. Незвичний вигляд риби, ймовірно, спричинений різкою зміною тиску під час підйому з глибини, через що її тіло набуло роздутого вигляду.

Відео зі "стародавнім морським монстром" викликало бурхливі обговорення. Одні користувачі порівняли його з персонажами з фільмів "Чужий", "Люди Ікс" або навіть з Волдемортом із "Гаррі Поттера", інші жартували, що рибу виловили у "Чорнобилі".

Рибалка впіймав істоту, схожу на інопланетянина

Реакція була змішаною: хтось захоплювався унікальним створінням, а хтось, навпаки, закликав його знищити. Однак одне беззаперечно — знахідка знову привернула увагу до таємничих мешканців океанських глибин.

Раніше рибалка знайшов істоту, схожу на чизбургер. Чоловік опублікував фото морської істоти і спричинив дискусію в Мережі.