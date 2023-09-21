Моравецький: Ми захищаємо свої інтереси, а українські олігархи не керуватимуть ринком Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що не можна допустити, щоб українські олігархи управляли польським ринком зерна. Варшава готова допомагати Києву з логістикою та експортом, але не дозволить дестабілізувати ситуацію всередині Польщі.

Про це Моравецький сказав етері Polsat News.

Політик зазначив, що відносини України та Польщі наразі "важкі" через розбіжності щодо зернового питання.

Моравецький зазначив, що він ще кілька місяців тому попереджав Єврокомісію та Україну, що у випадку відмови продовжити ембарго на європейському рівні Польща його запровадить в односторонньому порядку.

“Ми застерігаємо Київ, щоб він не грав на нотах, які відразу підхоплюють так звані російські тролі, підхоплюють усі провокатори, які радіють тому, що зерно розбрату було посіяно між нашими країнами”,- зазначив Моравецький.

Нагадаємо:

19 вересня Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що "політичний театр" довкола зернового імпорту, в якому бере участь Польща, Угорщина та Словаччина, тільки на руку Москві.

Представники МЗС Польщі заявили, що передали рішучий протест польської сторони після слів українського лідера про те, що деякі країни ЄС тільки зображують підтримку України.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України Василя Зварича через "заяви представників української влади". Про це пише польське агентство PAP із посиланням на слова заступника міністра закордонних справ Павела Яблонського.

Наразі посол Зварич - у Києві, де бере участь у нараді з колегами, тому замість нього 21 вересня до МЗС Польщі прибуде його заступник. Зі Зваричем відомство зустрінеться після його повернення до Варшави.

15 вересня Єврокомісія скасувала ембарго на постачання українського зерна. Польща заявила, що продовжить його. Згодом про такі самі кроки заявили Угорщина та Словаччина.

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