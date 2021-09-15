Море почервоніло від крові: на Фарерських островах убили понад тисячу дельфінів за один день

Тварин убили ножами.
На Фарерських островах за один день виловили та вбили рекордну кількість дельфінів - понад 1400.
Про це пише bbc.com.
Зграю білобоких дельфінів у неділю, 12 вересня, загнали у найбільший фіорд на північноатлантичній території.
Тварин човнами загнали на мілководдя на пляжі Скалаботнур в Ейстурої, де їх убили ножами.
На кадрах полювання видно, як дельфіни б'ються у червоних від крові водах, а сотні людей спостерігають за цим з пляжу.
Полювання на морських ссавців (Grindadrap фарерською мовою) - насамперед чорних дельфінів - традиція, яка практикується протягом сотень років на віддалених Фарерських островах.
Уряд Фарерських островів повідомляє, що в середньому щороку виловлюють близько 600 чорних дельфінів. Білобоких дельфінів виловлюють у меншій кількості - 35 у 2020 році та 10 у 2019 році.
On Sunday night a super-pod of 1428 Atlantic White-Sided Dolphins was driven for many hours and for around 45 km by speed boats and jet-skis into the shallow water at Skálabotnur beach in the Danish Faroe Islands, where every single one of them was killed. https://t.co/uo2fAPhCDq— Sea Shepherd (@seashepherd) September 14, 2021
Прихильники традиції кажуть, що китобійний промисел - це традиційний спосіб отримувати їжу від природи та важлива частина їхньої культурної ідентичності. Правозахисники давно з цим не погоджуються та вважають забій жорстоким і непотрібним.
Б'ярні Міккельсен, морський біолог з Фарерських островів, оцінив кількість убитих тварин в історичному контексті.
За його словами, це найбільша кількість дельфінів, будь-коли убитих на Фарерських островах, автономній території Данії, протягом одного дня.
Попередній рекорд встановили у 1940 році - тоді убили 1200 ссавців. У 1879 році виловили та вбили 900 дельфінів, у 1873-му - 856, та 854 у 1938 році.
Як повідомлялося, на узбережжі острова в Мозамбіку виявили щонайменше 111 тіл довгоносих дельфінів, які з невідомих причин викинулися на берег. Жодних видимих травм на тілах не було, як і якихось речовин у їхній травній системі. Влада заявила, що наразі ведеться розслідування для встановлення причин їхньої загибелі.