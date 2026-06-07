Море стало червоним від крові: знову масово забили сотні китів і дельфінів

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На Фарерських островах відбулася чергова хвиля традиційного полювання на китоподібних, через яке прибережні води забарвилися в червоний колір від крові.

Про це пише LADbible.

Щороку ця практика спричиняє гострі суперечки між місцевими мешканцями, які вважають її частиною своєї культурної спадщини, та захисниками тварин, які називають подію жорстокою різаниною.

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Традиція, відома як «гріндадрап» або просто «грінда», існує ще від IX століття. Вже понад 80 років її проведення регулюється владою Фарерських островів — автономної території у складі Данії.

Під час такого полювання спеціально навчені човнярі виявляють стада китів-гринд і дельфінів у відкритому морі та заганяють їх до мілководдя поблизу берега. Там тварини опиняються в пастці, після чого їх забивають місцеві жителі.

За наявними даними, щороку під час «гріндадрапу» в середньому гине близько 700 китоподібних.

На фотографіях і відео, які поширюються в соціальних мережах, можна побачити десятки й сотні загиблих тварин, викладених уздовж берегової лінії. Через велику кількість крові вода біля узбережжя набуває насиченого червоного відтінку.

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Попри міжнародну критику, жителі островів продовжують відстоювати традицію. Вони наголошують, що полювання є важливою частиною місцевої культури та забезпечує громади м’ясом і продуктами харчування.

Водночас природоохоронці звертають увагу на особливості самих тварин. Кити-гринди належать до високоорганізованих соціальних ссавців. Самиці можуть жити до 60 років, тоді як тривалість життя самців зазвичай менша приблизно на 15 років.

Як і дельфіни, вони формують тісні соціальні зв’язки всередині груп та здатні переживати сильний стрес під час небезпеки або втрати членів своєї зграї.

Після публікації відео цьогорічного полювання активістом Паллі Асбйорнссон Юстесен у соцмережах користувачі залишили тисячі обурених коментарів.

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Море на Фарерських островах / © Facebook

Багатьох шокувало не лише саме вбивство тварин, а й те, що за процесом часто спостерігають цілі сім’ї разом із дітьми.

«Яке це жахливе видовище, це, мабуть, найгірше місце на цій планеті, повне злих і відсталих людей, які отримують задоволення від вбивства лагідних невинних істот», — написав один із користувачів.

Інший коментатор зазначив: «Який же злий світ створило людство для тварин».

Ще один користувач додав: «Нереально!!!! Це приголомшлива трагедія!!!!!!!!!! У цьому знищенні життя немає нічого хорошого!!!!! Ганьба всім цим людям!!!!!».

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Серед коментарів також лунали заклики заборонити такі практики на законодавчому рівні.

Попри багаторічні кампанії міжнародних природоохоронних організацій і численні акції протесту, «гріндадрап» залишається законною практикою на Фарерських островах.

Влада регулює полювання через систему правил та обмежень. Зокрема, заборонено використання гарпунів і списів, а також встановлено квоти на виловлення окремих видів дельфінів.

Однак захисники тварин переконані, що такі заходи не розв’язують головної проблеми.

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Представники організацій із захисту природи наголошують, що незалежно від способу проведення полювання тварини переживають сильний страх, стрес і страждання перед загибеллю.

Саме тому щороку із початком сезону «гріндадрапу» дискусії навколо цієї традиції знову набирають обертів, розділяючи громадську думку між прихильниками збереження культурної спадщини та тими, хто вимагає повної заборони такого полювання.

Нагадаємо, на дні моря виявили корабель XVIII століття, набитий артефактами.

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